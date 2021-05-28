深水埗深旺道南昌公園一帶，早上時分有一名婦人，不斷持刀揮舞，然而警方接報搜索後沒有發現。有市民提供片段，可見婦人曾無視車輛，沿着道路中線行走，更一度舉刀恐嚇途經司機，懷疑她是精神病患。市民稱，南昌公園一帶學校眾多，擔心婦人會對學童不利。

市民劉先生今早7時許經過現場目擊情況，據他提供的車Cam片可見，當時劉先生駕駛私家車，由深旺道轉入欽州街西時，前車突然收慢。劉先生定眼一望，只見一名右手持刀、穿背心短褲的中年婦人無視車輛，沿着中線大模斯樣逆線而行，前方車輛紛紛扭軚躲避。

正當劉先生打算跟隨前車時，婦人竟突然向旁邊車輛舉刀，嚇得他趕忙扭軚。所幸該名婦人並沒有追擊，而是繼續沿欽州街西往深旺道遠去，其間女子不斷刀劈欄杆，響聲大作，途人大驚慌忙避開。

劉先生表示，由於事發突然，自己也相當擔心受襲，因此無法看清婦人身上有何特徵。他聽到警方沒有尋獲持刀婦後，直指相當擔心，指自己事發前不久，便曾接載兒子前往上學，再加上南昌公園一帶附近有不少學校，坦言十分憂慮該名婦人患有精神病，會對街坊甚至學童不利。

事後，劉先生和附近途人均有報案求助。警方表示，早上7時45分接報，指一名女子於深旺道南昌公園附近，拿着刀不斷揮舞。警方到場搜查一輪後，沒有找到女子，案件暫列可疑人發現處理。

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