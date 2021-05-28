前年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，各人早前認罪，各人被判入獄14至18個月，其中只得單仲偕及蔡耀昌獲緩刑。據了解，主審案件的區域法院法官胡雅文判刑後，其辦公室收到多宗恐嚇電話。

消息指，恐嚇電話分別在下午1時許至4時許，三度打入胡官的辦公室，當時由其同事接聽，對方沒有來電顯示。來電者在電話中，說出一些侮辱及恐嚇胡官的言語。辦公室職員其後報警求助。警方目前將案列作「刑事恐嚇」，交由灣仔警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

司法機構稱高度關注事件，案件已由警方跟進，不宜評論，強調任何試圖向法官施加不當壓力行為，應受嚴厲譴責；律政司則指港府必嚴正執法，絕不容忍無視法紀及損害法治惡行，警方會嚴肅跟進，將不法分子繩之於法。

胡雅文2012年晉升為區域法院法官，今年初獲任國安法指定法官，審理前學生動源召集人鍾翰林涉分裂國家案。另外，胡官亦曾處理過多宗反修例案件，包括6.12暴動案，判首名認罪的救生員囚4年，指該案比梁天琦等人的旺角暴動案嚴重；前年7月14日新城市廣場暴動案，判三男囚3年4個月至4年，當中包括17歲中五生，指該案涉襲擊警員，直接衝擊法律及治安，判刑須具阻嚇性。

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