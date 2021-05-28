政府於《2007至08年施政報告》公佈古洞北、粉嶺北及坪輋納入新界東北發展計劃，位於粉嶺北部的馬屎埔村被納入收地範圍，近年收地問題爭議不斷，更曾引起衝突，部份村民堅持留守；早上約9時，多輛警車包括快速應變部隊車輛駛至馬屎埔村，消防亦有到場，有村民聲稱家園被人踢門，氣氛緊張。

繼今年1月底相關政府部門動員約50人到馬屎埔村後，今日當局再派員到場疑收地，並通知警方支援。村民關先生稱，當局從未接觸他通知有關收地詳情，3月開始他主動向相關部門了解，至5月中才有人員到場為他作首次登記，但只是度尺，未有提及安置及補償等問題。

1月28日半百政府部門人員到馬屎埔村收地，當時地政總署回覆傳媒查詢時表示，受古洞北／粉嶺北新發展區第一階段工程影響（包括粉嶺馬屎埔）的私人土地已於2019年12月27日復歸政府；為配合工程施工，地政總署於當日清理位於馬屎埔工程範圍內的部份政府土地，當中並不涉及任何住戶，過程順暢沒有發生任何衝突。

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