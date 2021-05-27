陪月員成為近年熱門工種之一，24小時當值的所謂「星級」陪月員更天價8萬，陪月員除照顧初生嬰兒，亦為產後婦女進補調養，不過市面陪月員並無統一或官方認可資歷，質素參差，當局缺乏監管，有手新媽媽花了錢後仍只能「靠自己」，紛紛在網上公開「黑心陪月」劣行，警惕其他媽媽。

現時一般資深陪月員8小時工作，月薪一般由2.4萬元起，具經驗、口碑好收費可達3.2萬至3.8萬元，有「星級」陪月員更可索價至8萬元，而且極為搶手。雖然費用不菲，不過部份陪月員質素麻麻，令新手媽媽一肚氣，在不少親子網站或媽媽谷，可見不少人公開陪月員「黑歷史」。有媽媽聲稱，在BB房裝置隱閉鏡頭，竟發現陪月員在餵奶中途用兩手捉實幼嬰頭部打轉，過程歷時7秒。事後媽媽質問陪月員，對方辯稱是「掃風」，更堅稱手法無問題。

亦有些「黑心陪月員」屢屢上榜，媽媽的指控包括妄顧嬰兒安全，將嬰兒放在飯桌為他換片，之後離開與外傭「打牙骹」，僱主目睹整個過程質問陪月員：「你咁樣放佢喺柗上好容易跌佢落地喎。」對方竟理直氣壯說：「咁梗係啦，BB識郁。」全無歉意。

僱員再培訓局有開辦陪月員證書課程，然而並非入行門檻，有超過20年經驗的資深陪月員謝燕飛指表示，「有好多新入行陪月員靠中介公司搵工，中介會吹噓佢哋有豐富經驗，如果請咗新手，就會覺得名不符實。」

她又指，有陪月中介公司會推出進修課程，「不過呢啲證書可能只係讀兩個鐘，或者畀錢都有張證書。」因為香港沒有官方認可資歷，坊間「陪月」課程認受性較低。飛姐承認，由於入行做陪月，沒有明文規定要帶同專業證書，或必須有某些資歷，未修讀過相關課程的陪月員亦能入行，加上政府沒有規定陪月員一定要有相關資格，故無從監管，出事故亦不易追究。

香港家務助理總工會組織幹事梅錫智亦指，除陪月員外，現時業內陪月中介亦良莠不齊，他認為作為中介理應根據《職業介紹所規例》領取牌照，受勞工處監管，「好多中介只在社交平台開個page就做生意，到出事時就人間蒸發。」他提醒新手媽媽在請陪月員前要了解其經驗、資歷及背景，又或提出一些問題「考考佢」，避免聘用後才發現貨不對辦。

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