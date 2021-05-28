3名騙徒利用他人的個人資料，偽造身份證，並「偷天換日」改成自己容貌，之後透過上網向三間本地銀行成功開設戶口，然後再申請私人貸款、信用卡、現金透支或購物獲利，涉款320萬元。3人涉詐騙等罪被捕，目前被警方扣查，其中兩人將被落案起訴，明日提堂。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，涉案3間本地銀行，其中一間為虛擬銀行，懷疑有人利用偽造身份證開戶，以申請貸款及開信用卡戶口進行詐騙，於是報案。警方接報後鎖定一個詐騙集團，發現集團去年11至今年4月期間，曾透過盜用7名受害人的身份證資料，再偽造身份證向銀行開戶，其中五次成功開戶。

騙徒成功開戶後，隨即申請貸款及信用卡，或利用戶口清洗黑錢，涉及金額320萬，當中成功騙取到的金錢為30萬元。

商罪科昨日清晨採取拘捕行動，在粉嶺及天水圍兩個住宅單位，拘捕三名男子，年齡34至46歲，當中兩人有黑社會背景，涉使用虛假文書、詐騙、串謀詐騙、製造偽鈔等罪，行動中撿獲偽造文件工具、偽造身份證、偽鈔、他人身份證及銀行文件等。其中兩人將被落案起訴，明日在觀塘裁判法院提堂，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，騙徒是透過各種不法渠道，收集他人個人資料，當中包括身份證、銀行信件、月結單等，然後利用資料製假身份證，但身份證的圖像則換上犯罪集團成員的容貌。

騙徒之後利用偽造身份證，於網上申請銀行戶口，成功開戶後便會以網上理財申請私人貸款、信用卡、現金透支、購物及清洗黑錢。騙徒曾以假支票企圖將210萬元，由受害人戶口轉賬至騙徒個人戶口，其間被銀行發現有問題，及時阻止交易，避過損失。

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