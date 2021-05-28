來自兩個行騙集團的34男女，假冒成貸款中介，透過打電話尋找獵物，結果有85人被超低年利率吸引，墮入騙局，損失合共830萬元。騙徒本個月中全部被警方拘捕，涉以欺騙手段取得財產及洗黑錢。案中損失金額最大的受害人，因為希望幫兒子籌備婚禮及買樓置業，向騙徒申請450萬元貸款，結果被騙走85萬元。

兩個假冒貸款中介的行騙集團，34名騙徒於本月10日至28日陸續被警方拘捕，全部為集團骨幹成員。他們包括26男8女，年齡19至49歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪及俗稱「洗黑錢」 的「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，他們報稱地盤工及無業，部份人有三合會背景， 目前全部獲准保釋候查，警方拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

案件中總共有85名受害人被騙報警，分別47男38女，年齡24-76歲，報稱家庭主婦、退休、待業，被騙金額1萬-85萬元不等，總損失830萬元。

新界北總區重案組高級督察曹世樑表示，85宗案件涉及2個行騙集團。其中一個集團會先向受害人致電，自稱為貸款中介公司，聲稱可提供0.09厘年利率的低息貸款，當受害人表示有興聲申請時，便會指示受害人存錢至騙徒的銀行戶口，或安排會面 交收款項，當騙徒收到款項後便會立即失蹤。

涉及這個集團的騙案有51宗，主要發生在 2020年8月 2021年2月，涉款1萬-65萬元。當中有51人受騙，包括29男22女，24-75歲，有勞工階層、專業人士及退休人士，總損失480萬元。

第二個行騙集團的手法亦大同小異，騙徒以電話推銷貸款，要求受害人參與一個投資計劃，從而製造現金流，以通過銀行壓力測試 ，當受害人繳交金額之後，受害人便會獲提供一個模擬投資平台戶口，戶口內的金額相等於受害人存入的款項，令受害人信以為真。直至受害人無法提取戶口內的結餘時，才發現被騙。

警方於2019年11月-2020年4月收到34名受害人報案，分別損失1萬-85萬不等，總損失350萬元。34名受害人分別為18男16女， 29-76歲，當中包括專業人士，其中一名29歲投資顧問，向騙徒申請20萬元貸款，結果被騙3.8萬元。

損失金額最大的個案，受害人為一名66歲安老院護理員，因為希望幫兒子籌備婚禮及買樓置業，向騙徒申請450萬元貸款，結果被騙走85萬元。

警方在記者會上未有展示騙徒所使用的模擬投資平台介面，只表示該程式並非由騙徒自己編寫，而是一個知名的投資平台，但未有透露進一步資料。

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