近年新手媽媽普遍聘用陪月員，惟陪月員質素參差，過往不時揭發陪月員的離譜事。一名新手媽媽上月聘用自稱身為導師級的資深陪月員協助照顧初生女兒，其間有人以「肚仔入風」，替出生只有12日的女嬰以食用粟米油按摩腹部「古法驅風」，事後女嬰出現肚臍發炎，送院確診腦膜炎入住深切治療部搶救，其後檢查發現女嬰腹部感染金黃葡萄球菌，懷疑細菌經肚臍傷口入腦。最終女嬰留院23日後才逃過死門關。女嬰媽媽懷疑陪月員古法「生油驅風」是導致女兒感染腦膜炎罪魁禍首，直斥對方鹵莽，更擔心女兒出現後遺症，影響終生。

記者：盧藹雯 攝影：徐雲庭

新婚一年多的謝太今年4月3日誕下女兒Mikayla，因是新手爸媽，她透過中介，以月薪2.8萬元，聘用65歲陪月員朱太，每日工作8小時，主要照顧BB及安排謝太的膳食。她稱，對方自稱經驗豐富任陪月導師，又有豐富中醫知識 ，令她信心大增。

她說，上月13日，陪月上班幫手，她形容工作中規中矩，兩日後陪月稱發現女嬰肚臍泛紅，她曾叫對方按醫院所教方法，用溫水替BB清潔肚臍。可是至18日，陪月告知因BB扭計不睡覺，又在床上「典來典去」，懷疑「肚仔入風」，便用食用粟米油替BB按肚，並稱BB其後情況好轉。

謝太聞言大驚追問，對方稱這是「古法驅風」，惟翌日謝太發現女兒哭鬧更嚴重，對方只稱女嬰身體有風，已為她掃風。翌日凌晨，謝太發現女兒「扭計」加劇並抽搐，謝太為女兒探熱發現體溫38度，正在發燒。

「當時都冇諗過係咁嚴重。」謝太待至早上帶女兒看醫生，當時BB「一直冇退燒，醫生話要即刻入院，佢肚臍分泌物愈來愈多。」她立刻帶女兒到瑪麗醫院急症室求醫，醫生揭開尿片檢查，發現分泌物由之前白色變成啡色，並沾滿尿片和腰間，醫生再探熱，發現體溫達攝氏38.8度正發高燒，立刻送往新生兒童加護病房。

其後女嬰因高燒不退轉往深切治療部，醫生擔心她感染腦膜炎，建議為她做脊椎穿刺抽取脊液快速化驗。其後她接獲醫院通知證實女兒感染腦膜炎，炎症指數超出正常10倍，病情嚴重。

謝太憶述，醫生一直用抗生素控制病情，又抽血和肚臍分泌物化驗，留醫23日內共抽取三次脊液，又插喉餵奶。眼見半個月大女兒備受皮肉之苦，夫婦二人每日探望時只可伸手入氧氣箱輕觸女兒小手，除此以外無能為力，每日以淚洗臉。

她稱，醫生其後發現女嬰肚臍傷口出現有金黃葡萄球菌，懷疑金黃葡萄球菌可能經肚臍傷口，通過血液傳至腦部令女嬰感染腦膜炎，不過醫生亦指腦膜炎有其他成因，暫未能確定兩者有直接關係。

女嬰最終於本月中康復出院，謝太坦言擔心女兒出現聽力、智力或發展遲緩等後遺症，現時仍要定期覆診。

近日謝太曾聯絡陪月朱太和陪月中介要求交代，朱太透過中介郭小姐指：「你都冇話過唔畀用生油幫佢搽肚。」她怒斥對方回覆無賴。記者曾到中介公司報稱位於荔枝角的寫字樓，但發現現場竟是一間廣告公司，並無相關陪月中介，至於涉事的陪月員朱太，其電話一直未有人接聽。

陪月員質素參差成為不少新手媽媽及親子群組的熱門話題，不過消委會涉及陪月員的投訴一直偏低，2019及2020年都是零投訴，今年一至四個月僅得一宗，相信未能反映真實情況。消委會提醒市民，不少中介公司均標榜其陪月員具備多年照顧嬰兒經驗，但「多年經驗」定義含糊，並無統一標準，建議揀選陪月員時應具體了解個人經驗，或要求提供受訓證書。

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