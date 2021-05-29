疫苗接種計劃自2月26日開始以來，截至昨日（28日），政府已為市民接種共約2,286,200劑疫苗，惟接種人數仍未如理想，為繼續谷針，港府日前宣佈疫苗接種計劃將覆蓋持「雙程證」留港的內地居民及難民；另外，信和置業、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業聯手推出「打疫苗送樓」，已接種兩劑新冠疫苗者可參加大抽獎，獎品包括一個價值1,080萬單位，令單日預約接種疫苗人數急升。早上所見，疫苗接種中心未見擠擁，大部份巿民均表示，在公佈送樓大抽獎消息之前經已預約打針，甚至不知道此消息，對於此方法能否有助谷針，有巿民直言：「得啖笑」！

在港島中山紀念公園體育館疫苗接種中心，早上預約來打針的巿民不算多，流程頗順暢，預約到來打針的巿民施先生稱，因應徵了人口普查員臨時工作，預計會與不少人接觸，因此打針為了安心，亦是盡公民責任。

對於有發展商推出「打疫苗送樓」 ，施先生笑言某程度上可以「谷針」，他認為會令有些原本已計劃打針的人有明顯誘因提早打針，又指香港人愛買六合彩及賭博，這些橫財會受香港人歡迎，但他認為「得啖笑」。

不過，他認為政府將公共衞生或超級重要的事情扣上政治層面淪為一談，認為巿民不打針是基於政治原因，而忽略巿民擔心疫苗的副作用，會令巿民更壓抑及反感。

鄭先生亦謂，原本欲等待第二代可以防變種病毒的疫苗面世才接種，但未知等到何時，因此日前預約今日接種第一針復必泰，「嗰時都未有呢個（送樓抽獎）消息，既然有梗係會抽」，他認為有關噱頭雖然會吸引一定人數打針，「但唔會有咁嘅運，六合彩咁，吸引但你唔會中！」但他補充，此方法不會令人盲目打針，他認為擔心疫苗安全的人，不會為了抽奬而打針，反正中獎機會渺茫。

另一方面，在接種科興的九龍灣體育館社區疫苗接種中心，早上亦未見出現排隊人龍，李先生表示一早已預約打針，昨日得知有送樓抽獎，他說對他沒有關係，不會着眼這些而打針。

區先生與女友今日亦到接種中心接受第一針疫苗注射，他們早幾日已預約，對於打疫苗送樓大抽獎，他們均笑稱：「唔會中㗎」。兩星期前已預約打針的黃小姐則歡迎送樓抽獎，「當然好啦，大家都想有層樓，香港買樓咁貴！」她認為有關噱頭會鼓勵更多巿民打針。

信和表示，任何年滿18歲、持香港永久居民身份證的市民，只要於香港完成接種兩劑新冠疫苗便可參與抽獎，較早前已在香港接種了新冠疫苗的亦可參與。有意參加大抽獎者須於2021年9月1日或之前登記，即有機會參與抽獎贏取終極大獎，即觀塘凱滙一房住宅單位。信置發言人補充，集團將代繳相關稅項，包括買家印花稅或雙倍印花稅。

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