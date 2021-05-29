47名民主派人士因初選被控串謀顛覆國家政權罪，36人未審先被還柙，僅11人獲保釋。其中醫管局員工陣線前主席余慧明昨日生日，其昔日戰友製作生日卡，送往羅湖懲教所為她打氣。經常於囚室中繪畫打發時間的范國威，日前獲支持者送上其素描人像鼓勵。

「今天是Winnie的生日，剛好是初選47人還柙三個月。」醫管局員工陣線發帖指，工會成員昨到羅湖懲教所探望生日的余慧明，眾人其後以昔日合照製作生日卡，送往懲教所，他們指原打算在生日正日（28日）將生日卡當物資送入牆內，但因懲教署物資規管，心意只能押後，不過工會成員仍能於生日前一日探望跟她說生日快樂：「我們的生活早已不再如常，也許祝Winnie生日快樂不必說太多……每年都說一句快樂，但今年的快樂卻不再一樣」。

熱愛繪畫的范國威，日前獲支持者Julia送上其素描人像，畫作寫上「Be Strong」作鼓勵，范國威指：「我會努力把現在承受的苦難，當作是一場沉澱思想及堅固信念的歷程。」

已還柙九個月的快必譚得志，其fb小編指早前家人探望，他被指有黑眼圈，友人提供腳底按摩退黑眼圈方法，快必每晚自行按摩，其間不禁想起光顧無牌按摩店的國安處處長蔡展鵬，更嘲諷「相信其實佢都只係唔想有黑眼圈啫，咁就變咗黑材料 」。9個月過去，快必已適應還柙生活，「做好換啡色衫(判刑入獄者穿啡色衣服)嘅心理準備，對佢來講，都係一種修練」。

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