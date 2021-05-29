竹篙灣檢疫中心發生檢疫男子走甩20小時事件，揭露隔離營出現保安漏洞，如無掩雞籠。再有駐守竹篙灣的民安隊向本報爆料大吐苦水，指竹篙灣的管理由民安隊負責，今次事件民安隊雖然責無旁貸，但啟用至今，當局一直沒為民安隊提供訓練，對逃走者完全束手無策，只懂舉牌勸阻，或等警方到來處理，甚至任由他們逃去。

該民安隊成員表示，逃離竹篙灣的姓鍾（34歲）男子，似在外國長大，不懂廣東話，被送往隔離營強制檢疫期間一直大吵大嚷，惟當局掉以輕心，沒有加派保安在他入住的第三期125號營舍巡邏，結果令他有機可乘。

他稱，上周日（23日）晚上11時，鍾擅自離開隔離營時，曾有民安隊成員舉牌制止，牌內文字包括中、英、烏都語文字，內容是「請返回你的房間，否則可能被檢控」，但鍾沒有理會，最終走出閘口登上一輛接應私家車離去，鍾被尋回後仍在將軍澳醫院留院。

他說，民安隊雖名義上負責竹篙灣管理及保安，但他們猶如花瓶充當人頭，只有軀殼沒有實際技術，當局從沒向他們提供訓練，教導如何制止逃走者，應對暴力事件及自衛術，「講得白啲，對方一拳打埋嚟，我哋都唔知點反應」，上級只教他們舉牌、攔住對方或者馬上通知警方。

最令他覺得荒謬的是，法例原來賦予民安隊拘捕權力，但他們一直懵然不知，上級也沒言明，懷疑是不想惹麻煩，多一事不如少一事，「個個都抱住睬你都傻心態過日子，士氣好差。」

他表示，造成士氣低落與當局管理不善有關，民安隊屬義務性質，自願協助政府抗疫，但在竹篙灣駐守後，大部份民安隊皆感到失望和不滿，第三波疫情告一段落時，被隔離人士大減，當局大削民安隊人手，至去年11月跳舞群組爆疫才增加人手，本月初映灣園1500名居民被送往竹篙灣檢疫，在沒有加人手下，民安隊頂硬上，現時疫情接近清零，民安隊下月每更人手由60人減到29人，夜更減至25人，許多同事抱怨他們如同避孕套「用完即棄」，不獲重視。

保安公司曾人手不足 遭衞生署書面警告

另外，除了民安隊士氣低落外，保安公司亦出現人手不足問題，遭衞生署書面警告。據報，涉事保安公司為負責竹篙灣檢疫中心第三期的聯邦保安。

衞生署指，事發於本月11日，保安公司於早更提供的當值人數，未達到合約要求。據了解，當時中心內保安人手，僅為合約要求的四分之一。其後，檢疫中心指揮站隨即向有關公司負責人查證，保安公司及後才補回所欠人力。衞生署在收到民安隊的報告後，向有關公司發出書面警告。

不過衞生署強調，5月23日檢疫男子逃離當晩，有足夠保安員於整個第3期內執勤。檢疫中心管理人員調查後，認為逃離事件與人手無直接關係。

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