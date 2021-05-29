「警隊KOL」之一、網名「海港Sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，上周二（25日）涉嫌騙取銀行按揭貸款被捕。繼本周三在fb和微博帖文聲稱：「頂天立地 無畏無懼」後，今晨再發千字文，揭露警隊不公平現象，直指：「我錯在對工作全情投入、錯在不齒學那些口舌不清的人拍馬屁」，這篇孤憤之作在上午發出後，不知甚麼原因，至下午已不再見到，疑被刪除。

該篇帖文一開始：「被內部調查、被投閒置散，還是意料中事。畢竟，我錯了！」話鋒一轉，揶揄自己衰天真，「我錯在對工作全情投入、錯在不齒學那些口舌不清的人拍馬屁、部份人家避事不作為就能平步青雲步（步）高升，我錯在太過天真，了無私心」。

陳慨嘆：「畢竟，在狐狸世界中，我只是小薯」。「現在已是指鹿為馬、是非不分的年代，誰大誰惡誰正確，現在的官越高、越懂掩耳盜鈴的扮工，甚麼服務市民、以民為本，心系（繫）社群於他們心中，也許口號而已」。

他又說：「這或是體制、官僚主義的問題，也許，人善被人欺，我要處事公正，就只能繼續化身做那個孤獨的勇士」。陳亦提及：「有人喜歡雞蛋裏挑骨頭，於我著作【黑夜微光】的新書，找了15句我的咆哮，以『為官避事不作為』、『官僚』或『政府無能』的文字，意圖玩以言入罪」。至於陳凱港案件調查進度，警方發言人表示，案件仍在調查中，陳須6月下旬向警方報到。

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