旺角

旺角警區於5月27日至28日展開代號「疾響」（DASHREBOUND）的打擊三合會罪案行動，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊出動近200名警員，突擊巡查及搜查區內30多個處所，共拘捕49名人男女，搗破10個非法賭檔、一間無牌酒吧、一個毒窟、一家售賣色情光碟的場所及一個色情場所，行動中，撿獲43部釣魚機、兩張電動麻雀枱、一張百家樂賭枱、超過6千多張色情光碟、近8百罐啤酒、5把牛肉刀及6件經改裝的攻擊性武器、小量冰毒、海洛英及可卡因等毒品，總值超過70萬元。

在行動中被捕37名男子及12名女子，年齡介乎17至73歲，部分人有三合會背景，各人分別涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所賭博、管有淫褻物品以供發布用途、管理色情場所、管理毒窟、販運危險藥物、管有攻擊性武器、爆竊、無牌售賣酒類飲品及在沒有領有酒牌的處所飲酒等罪行。同時，警方在搗破無牌酒吧及非法賭檔時，拘捕9名負責人，分別為7名男子及兩名女子，年齡介乎25至60歲，涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），並票控場內9名男子及3名女子，年齡介乎25至51歲，涉違反限聚令（第599G章）。

尖沙嘴

尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨日巡查區內食肆、酒吧、夜總會及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員於天文臺圍搗破一個懷疑無牌酒吧，並拘捕一名45歲姓何男子及一名44歲姓謝男子，涉嫌無牌售賣酒類飲品及無牌藏有酒類飲品可作販賣用途。他們現正被扣留調查。另外，警員於漆咸道南一酒吧內有發現兩名男子及一名非華裔女子在禁煙區內吸食水煙，年齡介乎35至40歲，違反《 吸煙( 公眾衞生) 條例》，遂向相關違例人士發出定額罰款通知書。店內一名40歲男負責人則涉嫌協助及教唆顧客於法定禁煙區內吸煙，他將會被發出傳票。

深水埗

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨晚上約9時40分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的打擊非法賭檔行動，突擊搜查福華街97號一住宅單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭檔。行動中，拘捕一名55歲姓陳女子，涉嫌經營賭博場所。一名25歲姓高女子，則涉嫌協助經營賭博埸所被捕。另外，兩名男子及8名女子，年齡介乎46至75歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。所有被捕男女同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們提出檢控或發出定額罰款通知書。行動中，撿獲3部電腦、8部電腦屏幕、一張百家樂賭枱板、約3萬4千元賭款及約9萬元籌碼。所有被捕男女現正被扣留調查。

中區

中區警區牌照組人員於今日（29日）凌晨起展開反罪惡行動，突擊搜查區內酒吧以及利源西街9至13號一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上吧。行動中，警員拘捕一名39歲非華裔女負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反處所防疫規例（第599F章）」。另外，酒吧內4名非華裔男子及5名非華裔女子，年齡介乎25至46歲顧客，涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警方將會向他們發出定額罰款通知書。行動中，撿獲150支酒及兩個保溫冰箱。被捕人士現正被扣留調查。

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