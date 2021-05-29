一名居住黃埔花園永榮樓的婆婆，周三（26日）深夜11時左右離開寓所後便告失蹤，其同住親屬發現後大驚報案，同時向傳媒求助，呼籲市民如目擊，可盡快致電95145156或92008403聯絡他們。

失蹤婆婆名為邢若蘭，現年84歲，身高約1.5米，體重約50公斤，中等身材，黃皮膚，圓面型，短黑曲髮。最後現身時身穿白色短袖衫，黑色長褲及黑色鞋，同時攜一個黑色斜孭袋和一把灰色長雨傘。

邢婆婆孫兒韓先生向本報表示，自己與婆婆兩人同住。婆婆離開當晚，自己在凌晨0時左右回家，發現婆婆房門已關，以為婆婆開冷氣睡覺，故未有開門打擾。

至翌日早上上班，韓先生雖見婆婆房門仍未開，但他覺得是婆婆未醒，故不以為意。直至親戚上門探望，等候多時未見婆婆出現，眾人始覺不妙，大驚報案。

警方接報後翻查附近商舖閉路電視，發現婆婆離開寓所後，便向右轉沿民泰街而行，其後在黃埔港鐵站A出口一帶失去蹤影。韓先生在facebook各群組發帖求助後，收到熱心網民提供消息，指延至凌晨1時左右，在黃埔站C出口一帶再度目擊婆婆，然而之後如何再無消息。

韓先生提到，婆婆在本月曾因無法小便，而兩度入院數日，失蹤前一日才剛剛出院，故相當擔心婆婆安危，呼籲市民如目睹婆婆行蹤，可致電95145156或92008403與他聯絡。

警方則指，若任何人有失蹤者的消息, 可立即通知西九龍失蹤人口調查組，電話3661 8036 / 9020 6542 或 電郵rmpu-kw@police.gov.hk，或與任何一間警署聯絡。

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