晚上8時許，牛池灣豐盛街豪宅峻弦，一名本地女子由高處墮下，跌落對出馬路，現場佈滿大灘血迹。警方接報到場後，證實女子已不治。女子身份和墮樓原因仍待調查。

現場消息指，女子年齡30多歲，為上址低層住戶。女子近期有親戚離世，事發前曾致電家人表示不開心，其後她登上豪宅37樓的空中花園，一躍而下。家人接到警方通知後到場，情緒一度激動，其後各人在其遺體前誦經祈禱。

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