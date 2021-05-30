曬太陽曬到入美孚站？下午4時許，一名赤裸上身、僅穿紅色內褲的男子躺在港鐵美孚站大堂一角落，之後有港鐵職員到場了解。有在場市民將情況拍低之後放上fb，清楚見到男子年約50歲，他只穿上一條紅色內褲，未有戴上口罩，背脊向天，非常疏乎，旁邊則放有一條藍色毛巾，但未見有任何個人財物。

據知，該名男子最初被人發現在荔景站流連，當時其手上疑似持有一把利刀，有乘客見狀報警，警方到場搜尋未有發現，未幾收到港鐵職員報案，指該名男子其後出現在美孚站內。警員到場了解，未有在男子身上發現任何利器，於是將他帶走。

港鐵表示，今午約4時半，有乘客通知美孚站職員，美孚站近B出入口有一個男乘客赤裸，職員隨即到場了解，見到一名全身赤裸的男乘客，於是提醒該乘客穿回衣服。乘客其後穿回内褲，並趴在地上，職員於是勸諭他停止相關行爲，但乘客沒有聽從職員指示。港鐵職員之後報警求助，警方其後到場，事件交給警方處理。

有網民指下午3時50分已見到該男子出現在荔灣道，形容男子當時赤腳而行，所以以為他是游水後準備回家，但另有人笑指該名男子已經投奔初夏，所以在站內曬太陽，但身邊欠缺一杯冰涼的凍飲。

網民點睇：

Chan Siu Ming：室内游乾水曬電燈

Charson Leung CheukHang：仲以為做緊平板操

Rayman Lam：未來戰士？

Takuo Sakura：曬太陽?

PC Leung：天氣熱地板涼

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