鑑於疫情嚴峻，連帶毒販運毒方式亦有所改變。海關首次發現販毒集團利用海運貨物由東南亞地區偷運海洛英來港。海關在上周四（27日）抽檢一批由泰國入口報稱電器的貨物內，以X光機驗出運港的濾水器及咖啡機內藏23.5公斤海洛英毒品，總值約2900萬元，行動中拘捕兩名本地男子，涉嫌販毒，明日在西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查第二組指揮官方向榮講述破案情況時表示，本月27日海關港口及海域科人員根據情報，抽驗一個由泰國來港報稱運電器的入口貨櫃時，以X光機驗出13個濾水器的濾芯及9部咖啡機內，藏有23.5公斤的海洛英毒品，毒品調查科人員隨即接手，展開跟進監控行動。

人員發現販毒集團租用三部出租客貨車，以迂迴路線運去油麻地租用的儲存倉，人員遂在28日掩至油麻地一私人住宅外，拘捕一名27歲本地男子，他報稱為地盤工人，當時準備將毒品存放該住宅單位。該名男子是單位的租賃人。

此外，另一隊人員到荃灣區拘捕另一名47歲本地男子，他報稱無業，調查後相信他參與及協助販運毒品，兩人仍被扣查，海關不排除稍後有更多人被捕。

方向榮指，疫情關係，封關多時，客運人流減少，海關首次發現販毒集團利用海運貨物經東南亞地區偷運海洛英來港，這方法以往較少見，今次數量亦是較大宗，海關將密切留意有關趨勢，並與海外執法機構保持溝通聯繫及加強情報搜集。海關指販毒集團先後租用三部客貨車，到新界九龍多個地方停泊，路線迂迴，藉以增加偵緝難度。

方再次提醒運輸業從業員，特別是出租客貨車司機接獲可疑或不尋常訂單，要份外小心，以免誤墮法網，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，可判罰款500萬元及終身監禁。

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