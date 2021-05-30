今日在網上流傳一段警員駕駛電單車在青山公路巡邏期間，突然站起駕駛疑違規的片段。片段中有數名騎單車人士，在青山公路前後踩單車，其間一名駕駛AM 6766車牌電單車的警員，從後趕上，當警員在單車友身旁駛過期間，警員突在腳掣上站起來，模仿單車友騎單車模樣及姿勢，「懶型」站起左搖右擺五下，一副「得戚」樣，又不時回頭望向該班單車友，之後絕塵而去。

有關片段今日在網上瘋傳。地點為青山公路往屯門方向，駛至近瀧珀對開，當時有數名單車友踩着單車，本來踩得興高采烈，但一名警員駕駛AM 6766車牌電單車，沿快線從後駛至，該警員一直望向單車友，突然站起左搖右擺，「趷車」扭動五下，姿勢似足「踩單車」，只見該名警員所戴的口罩下墮至嘴部位置，露出鼻子，完全不合規格，而且駕駛態度輕佻，一直怒睥隔鄰線的單車友，部份單車友看得目瞪口呆，對警員舉止為之側目。

之後該名警員更刻意超前眾單車友，回頭再望向單車友，然後駕電單車往屯門方向絕塵而去。有網民看過片段後，留下逾200多個評論，有網民質疑「揸巴士得一隻手揸軚盤都不小心駕駛，咁哩（呢）位警察先生係不小心駕駛定危險駕駛？」、「又唔打燈，又企起度楂（揸）車，是否可以告危險駕駛？」、「測試左右腳踏穩固性姐（啫）！」，更有網友打趣說：「阿蛇生咗痔瘡？」

《蘋果》正向警方查詢有關事宜。

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