警方再以限聚令及防疫為由，反對支聯會於周日（30日）舉行「毋忘六四」大遊行以及6月4日當晚在維園舉行燭光集會，支聯會提出上訴但被駁回。警方今午2時起於灣仔港鐵站多個出入口及修頓球場外駐守，巡查身穿黑衣的市民，經常現身示威場合的「王婆婆」王鳳瑤亦有現身，並撐起黃傘及高舉悼念六四的標語，企圖由灣仔徒步至西環中聯辦，其間遭警方帶上警車。據知她當時隻身一人，但被警方以涉嫌參與未經非法集結被捕，《蘋果》正就事件向警方查詢。

支聯會原本計劃今日（30日）舉行「毋忘六四大遊行」，先在灣仔修頓球場集合，再經皇后大道前往中聯辦周邊。警方近下午2時已在灣仔多個地點，包括港鐵站多個出入口，以及遊行原訂集合起點的修頓球場外「駐重兵」，其間有警員手持兩大疊告票簿，向球場內的市民截查，當中不乏身穿黑衣的青年。

當時修頓球場內只有部份市民打籃球，另有十多名外傭在場休息，未見有市民自發到場遊行。現場消息指，職工盟總幹事蒙兆達一度現身修頓球場，但遭警員懷疑他曾經企圖或將會參與該非法集結而作出截查，但最後獲放行離開。一名年約20歲的青年因未能出至身份證明文件而被警方拘捕。

至下午2時左右，「王婆婆」王鳳瑤獨自一人抵達修頓球場外，席地而坐，當時她手持「32、六四天安門哀歌」標語及貼有英國旗幟的黃傘，在場的警員未幾上前將她包圍，要求她離開。王婆婆之後計劃沿原定遊行路線徒步至中聯辦，但起行不足5分鐘後，她被警員截停，之後更一度遭近30名警員包圍。

事件大約擾攘十分鐘後，王婆婆獲准放行，但至警察總部對出天橋前再次被警方截停。王婆婆不斷表示：「我得一個人，得一個婆婆，點解唔畀我行？」，之後有現場警員指王婆婆涉嫌非法集結，要將她拘捕，之後將她帶上警車，又強行沒收黃傘及標語。

當時王婆婆只隻身一人遊行，但警方則指她涉嫌非法集結，《蘋果》翻查《公安條例》第18條，非法集結是指當有3人或多於3人集結在一起，作出擾亂秩序或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，導致任何人合理地害怕他們的行為會破壞社會安寧，最高可處監禁5年或可罰款$5000並監禁3年。《蘋果》正就事件向警方查詢。

大律師陸偉雄指，若是現時獨自一人有戴口罩，又不是停留在固定地點及在慢慢前行中，其本上不違反《公安條例》第18條非法集結中「凡有3人或多於3人集結在一起」的定義，不過他指，若在同一時地，有多人穿同顏色衣服及做出相同行為，警方可能會質疑當中行為有共同目的，因為該條文後續是指若集結「作出擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧，即屬非法集結」。

對王婆婆昨在街頭拿傘獨行竟被警方以涉嫌非法集結拘捕，有不願具名的關注人權組織人士慨嘆是政治拘捕，是警方濫捕又一章，他指王婆婆一個人拿着傘慢行，質疑怎樣能破壞社會安寧。他解釋，現時香港已經大變，過去和平遊行警方會從旁協助，但今次拘捕王婆婆，正值六四前的敏感時刻，政治拘捕是不言而喻，他估計警方是先拉人，然後再研判是否作出控告，但事件反映香港自由已進一步削弱。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568