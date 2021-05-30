商界響應政府呼籲推出送樓抽獎等方式齊齊「谷針」，加上港府前日起將疫苗計劃擴大至持雙程證留港的內地人，接種科興疫苗的官涌體育館疫苗接種中心昨午大排長龍，隊尾一度排到街口，據知當中不少是持雙程證人士。今日早上，官涌接種中心未見昨日人龍盛況，但預約到場接種的巿民均稱中心內有逾百人等候打針，幸流程尚算暢順。有到來打針的新移民直言，「我聽講香港本地唔係好鍾意打（針），都係我哋新嚟嗰啲打得多啲」。

繼發展商信和置業夥華人置業等推出「打針送樓」計劃後，四大發展商之一新世界，其營業及市務部總監黃浩賢昨日亦指，集團會研究信置的措施，正諮詢集團法律部意見，稍後會公佈。對於地產商推打針送樓大抽獎，來港4年的新移民莊女士對此並不太清楚，她指因事忙一直預約不到合適時間，直至上周六才預約到今日打第一針，她稱身邊很多人已接種疫苗，親朋說打科興好，因此她跟隨打科興。

被問到之後完成兩針疫苗注射後會否參加送樓大抽獎，她稱要照顧小朋友，沒時間留意相關資訊，「打咗對自己好啲，我想返大陸，呢啲獎好難講」。她又說：「我聽講香港本地唔係好鍾意打，都係我哋新嚟嗰啲打得多啲。（知唔知點解？）唔知，可能打咗針驚有事唔打，又唔返大陸」。

早上約11時，巿民袁先生指接種中心內有百多人排隊，因早前他太太諮詢醫生意見後指她暫不宜接種，他等同太太一起打針，才延至今日才來打第一針，他指上周日預約時還未公佈送樓抽獎的消息，他對抽獎一事亦不以為然，「我都未打第二針，有排」。

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