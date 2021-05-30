對於有軍裝警員駕駛電單車遇上單車友期間「企起身搖趷」數下，似向身旁單車友「示威」，有汽車安全專家表示，有關軍裝警明顯是不專注駕駛，容易發生交通意外，影響警隊形象，亦犯下違反道路安全的錯誤。

香港汽車會會長李耀培看過有關網上片段後，對《蘋果》表示，即使不是警務人員，一般電單車駕駛者，視乎路面環境，前面是否有車，上斜抑或落斜，都要顧及道路安全。「做出咁嘅行為，對於自身安全，係不專注駕駛，可能有機會發生不必要意外。今次更加係軍裝警員，會有機會構成不必要危險，係不專注駕駛。」他說正因為是警員，這種做法給予其他駕車人士並非良好的感覺。

對於駕單車上斜路，李認為「單車冇動力，所以上斜偏左偏右發力是正常的。係要大力咁踩。但警員似學單車友左搖右擺，究竟個警員係咪鼓勵緊單車友要大力一啲踩呢？」但他認為始終是身為軍裝警員，「俾其他市民睇到係唔良好，因為你要專注軚盤、坐姿，向前望路面情況，又要顧及倒後鏡，咁樣好明顯係不專注駕駛，容易發生交通意外。」他又指身為紀律部隊，一言一行作為榜樣好重要，既影響形象，又不顧道路安全，他對此並不認同。

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