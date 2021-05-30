八鄉粉錦公路上輋富興花園，昨午63歲姓趙的退休水警，在住所屋外突遭4男持刀及鐵通施襲，其妻聞聲衝出屋外喝止兇徒及報警，兇徒登上接應私家車逃去。退休水警右手腳及左腳受創，血流如注，左腳傷勢較嚴重，送院後進行數小時手術。趙妻懷疑事件與早年舉報上輋村套丁事件、以及近年村內維修水管等問題與村民意見相左有關，她對丈夫無辜被斬深感歉疚：「佢好包容我，我成日去反映啲事實，變咗有時好似害咗我老公咁、連累咗我老公」。

案發現場為富興花園其中一幢三層高村屋對開，現場仍遺下斑斑血迹，姓趙傷者退休前任職水警，已退休10年，約10前年與太太購入上址村屋居住至今，子女在外國生活。不願上鏡的趙妻稱，丈夫左腳傷勢較嚴重，送院後需接受接駁血管及神經手術，正留醫觀察。

趙妻為家庭主婦，她憶述昨日下午近2時，丈夫步行出屋外視察新修建的水喉，其間見村口有兩名黑衣人形迹可疑，同時對面竹坑村有一輛私家車駛出往上輋後調頭，「佢打電話畀我時，架車衝入嚟，3人攞鐵通、1人攞刀，刀手行先，老公跌倒，俾刀手斬4、5刀」，她走出屋外查看已見丈夫倒地，立即喝停刀手，兇徒登上私家車逃去。

趙太稱，門口CCTV已拍下事發經過，交警方調查，「影到佢跌低，着拖鞋走唔切，差幾步開唔切門，如果我唔喺度，再斬多幾下」。她形容兇徒均身穿黑衫、戴黑色口罩及鴨舌帽，日前已曾有可疑人在村內出沒，相信來「踩線」。警方正追緝涉案5名男子，將案列傷人交由元朗警區重案組跟進。

下午約3時，10多名機動部隊警員進入富興花園巡邏，逗留片刻離開。其實趙氏夫婦已非首次遇襲，2016年及2017年住宅先後被人淋糞及淋紅油，亦曾遭人上門襲擊，趙太曾先後就村內種種問題向有關當局投訴，包括懷疑涉及套丁發展、釐清路權等，近年又因水管老化、漏水及非法接駁等問題與水務署斡旋，懷疑連串刑毀傷人事件，與她經常發聲，損害他人私人利益而惹禍。

村口亦張貼一封律師行於今年4月發出的信件，內容大致是委託人指水務署未經物業業主同意進行安裝及鋪設水管工程，要求署方停止所有安裝及鋪設水管工程、拆除所有已安裝及鋪設的裝置及修補、還原該物業至原有狀況。

趙太指，2017年2月住所被淋紅油一案，警方事後拘捕一名越南籍疑犯；今次丈夫被斬，她不諱言受鄉黑勢力威脅，雖然擔心夫婦安全，但慨嘆「唔擔心得咁多」，「佢（丈夫）好包容我，我成日去反映啲事實，變咗有時好似害咗我老公咁，我有啲內疚，好似連累咗我老公」。她希望執法部門秉公處理她投訴的事宜。

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