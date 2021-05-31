一名退休水警前日（29日）於八鄉上輋富興花園的寓所外，遭4名兇徒伏擊，右手及雙腳受傷，其妻坦言丈夫並非首次遇襲，疑事件與早年舉報上輋村套丁、以及近年村內維修水管等問題與村民意見相左有關，更懷疑與鄉黑勢力有關。警方元朗警區重案組接手調查，昨日（30日）在沙田、將軍澳區拘捕3名涉案本地有黑幫背景男子，但警方仍在調查兇徒行兇動機。

姓趙退休水警遇襲後送院治理，現時情況穩定，仍留院觀察。元朗警區總督察(刑事)歐陽德今日剛述破案情況時表示，前日（29日）下午約2時，事主在富興花園寓所附近散步，其間一部灰色豐田七人車駛至，而七人車前後車牌號碼均被口罩遮蔽，車上4名男子，年齡介乎25至35歲，身穿黑衫褲、戴口罩、鴨舌帽，手持牛肉刀和三支木棍，4人跳車衝向事主，事主失平衡跌倒地上，兇徒即上前施襲約30秒，逞兇後跳回接應車輛逃去。

事主四肢及頭部有不同程度刀傷及棍傷，清醒送往北區醫院治理，現時情況穩定及留醫。鑑於案情嚴重，元朗警區重案組第一隊接手調查，探員翻看cctv，以及分析接應車的逃走過程，發現接應車在高速行駛期間，口罩飛甩，露出車牌號碼，探員當晚便在沙田區起回該部私家車，順滕摸瓜下，昨日（30日）凌晨展開拘捕行動，掩至沙田、將軍澳區拘捕3名本地男子，年齡36至52歲，報稱無業或技工，各人均有黑社會背景，在案中角色為主腦、車手、以及為涉案車輛的登記車主，三人被通宵扣查，警方仍未能確定行兇動機。

警方指對嚴重暴力罪案採零容忍態度，四名男子施襲過程十分冷血，警方定會追究到底。警方呼籲市民如有任何資料提供或目擊案件，請與元朗重案組聯絡，電話：3661 4641。

事發於前日（29日）下午兩時許，63歲姓趙退休水警於八鄉上輋富興花園的寓所外，遭4名兇徒持刀及鐵通施襲，兇徒逞兇後登上接應私家車逃去。退休水警右手及雙腳受創，血流如注，其中左腳傷勢較嚴重，送院後進行數小時手術。趙妻事後接受《蘋果》訪問時透露丈夫並非首次遇襲，2016年及2017年寓所先後被人淋糞及淋紅油，亦曾遭人上門襲擊，懷疑自己敢言而得罪人，因曾就村內問題向當局投訴，包括懷疑套丁發展、釐清路權、以及近年村內維修水管等問題與村民意見相左等，「佢（丈夫）好包容我，我成日去反映啲事實，變咗有時好似害咗我老公咁，我有啲內疚，好似連累咗我老公」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568