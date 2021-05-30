尖沙嘴一間專賣熟成處理肉類的凍肉店「熟成品味」近日驚現鯊蹤，有市民發現一條雙髻鯊BB存放於展示櫃疑被當作「食材」，BB鯊旁邊還放有其他正吊起處理的魚及肉，有關注動物權益人士質疑雙髻鯊屬瀕危物種，出入口無論生死都要申領許可證，並關注鯊魚BB是否經違反國際貿易協定的渠道非法運港，又批評食材店掛鯊魚BB屍體似鼓勵食用鯊魚之嫌。《蘋果》昨找到食材店東主，他聲稱是鯊魚BB是購自本地魚市場，因喜愛其外形而製成標本放於店內，事後已將之下架。海洋生態專家看過鯊魚圖片，估計是其中一款受保護雙髻鯊。

涉事凍肉店熟成品味位於尖沙嘴緬甸台。《蘋果》周六(29日)到場視察，發現雙髻鯊魚BB仍然存放在展示櫃內，惟店主未有現身，記者向店員查詢了解鯊魚品種，職員林小姐表示自己不清楚詳細情況，只知道鯊魚BB標本已存放了數月。

近日有關注動物權益市民發現該店的展示櫃放有一條兩呎長雙髻鯊BB標本，質疑其來源是否違法，亦認為食台放置有鼓勵人食用鯊魚之嫌，及違背近年拒吃魚翅的環保風氣，因為部份品種雙髻鯊列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II，受《保護瀕危動植物物種條例》規管，出入口無論生死，都需要申請許可證。

至下午3時，食材店姓余東主回覆《蘋果》稱，數年前從一個魚市場購入一籮魚，當中發現這條BB鯊，當時鯊魚已死，自己亦不知道鯊魚品種，因見鯊魚外型漂亮獨特，丟掉又可惜，便保留下來用鹽醃製再抽乾水製成標本留念，其後放在店舖展示，強調絕無傷害鯊魚的意圖。其後他再致電指，鑑於事件引起熱議，為免其他店舖仿效，決定將鯊魚標本下架。

漁護署指，雙髻鯊（學名：Sphyrnidae、英語：Hammerhead sharks）， 又稱錘頭鯊，泛指雙髻鯊科（Sphyrnidae）所有物種，其中路氏雙髻鯊（Sphyrna lewini）、無溝雙髻鯊（Sphyrna mokarran）和錘頭雙髻鯊（Sphyrna zygaena）被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄II，受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）（《條例》）規管。

《條例》管制列明物種的進口、從公海引進、出口、再出口及管有。任何人士如非按照《條例》規定而進出口或管有瀕危物種，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。惟在本港管有非活生的附錄II物種物品作商業買賣或展示可獲豁免，毋須領有瀕危物種管有許可證。

現時被列入《公約》的鯊魚物種亦包括大白鯊、姥鯊、鯨鯊、長鰭真鯊、鼠鯊、鐮狀真鯊及三種長尾鯊。牠們均被列入附錄II，同樣受上述《條例》管制。

現時在本港街市魚檔偶然會見到數呎長雙髻鯊出售，海洋生態專家羅謙恩指，雙髻鯊在本港罕見，本身不會主動攻擊人類，但並非生長於本港水域，街市有售的可能是漁民於海外捕魚所得，回港後出售，若按法例，嚴格來說，漁民亦要申報及領許可證，但一般不會這樣做。

他看過食材店展示的鯊魚標本相片後，估計該雙髻鯊是屬受保護的「路易氏雙髻鯊」（Sphyrna lewini），該鯊在香港水域罕見，主要生活在熱帶和亞熱帶海洋水域，全世界都有分佈。他解釋，雙髻鯊是目前唯一已知的雜食性鯊魚品種，以魚類和海草為食。該鯊除列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄II，亦屬國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（或稱IUCN紅色名錄，出入口無論生死都要申領許可證。

他補充，雙髻鯊可細分為9種，最大可長達4.5米，體重達580公斤，除「無溝雙髻鯊屬唯一凶惡品種，其餘「路易氏雙髻鯊」、「錘頭雙髻鯊」、「長吻雙髻鯊」、「短吻雙髻鯊」、「白鰭雙髻鯊」、「窄頭雙髻鯊」、「錘頭雙髻鯊」及「小眼雙髻鯊」，均對人類無攻擊性。

羅謙恩指雙髻鯊無食用及藥用價值，被列入瀕危野生動物名單只因人類濫捕鯊魚製魚翅，雖然雙髻鯊製成的魚翅只屬普通貨色，不屬上等魚翅，但牠們亦因濫捕而成瀕危物種。

香港護鯊會佘先生指該雙髻鯊的來源地是關鍵，若是由外國入口便須向漁護署申領許可證，但若是在「香港水域捉、香港死、香港賣」，則不屬違法。因為

凡涉及錘頭鯊的出入口和國際貿易，無論鯊魚是生或死，都需申請許可證。「標本屬於死物，出入口需要許可證。」但若該鯊魚標本不知來源，但只作展示便不需要許可證。而在海洋公園「在水中游的，海洋館果啲」，亦需要申請許可證。

濫捕鯊魚導致鯊魚數量大減成為全球關注議題，各國亦加強打擊非法走私魚翅勾當，海關昨在香港國際機場檢獲兩批合共逾三公噸懷疑受管制屬瀕危物種的乾魚翅，估計市值約二百二十萬元。海關人員是檢查兩批從墨西哥抵港的空運貨物時發現該批懷疑受管制乾魚翅。案件已轉交漁農自然護理署跟進。

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