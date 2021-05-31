騙徒手法層出不窮，有詐騙集團以售價數萬元的二手車為目標，在網上交易平台接觸賣家訛稱有興趣，之後再將空頭支票存入對方戶口，製造轉帳假象取信於人，其間又不斷要求對方盡快交車及牌簿，受害人交貨後遭彈票才驚覺受騙。騙徒取得車輛後，除會以最快的方法轉售外，更會在油站入油或停車場泊車後不付款離開，事件中牽涉至少10宗同類案件，涉及13架失車，警方於上周五起採取行動，拘捕6名男女，包括集團的主腦情侶。

警方表示5月2日至26日期間，全港多個地點發生多宗車輛到油站入油後或在停車場泊車後不付款而離開的案件，警方其後聯絡部份車主，他們不約而同表示，其車輛在案發前不久已轉售他人，案件其後交由元朗警區重案組跟進。警方其後翻查紀錄，發現4月至5月期間至少有10宗涉及買賣二手車的欺詐案件，經調查後相信涉及同一個犯罪集團，牽涉13架失車。

集團成員會透過網上平台及買賣二手車的軟件聯絡有意放車的車主，達成協議後，成員會利用支票繳付車價，之後催促車主轉交有關車輛及牌簿等文件。車主不虞有詐，但交易兩三日後才收到銀行通知，指對方的戶口沒有足夠金額而彈票，惟車主之後已無法聯絡買家。集團取得騙車輛後，會以最快的方法轉售，若有部份車輛未能轉售，成員會駕駛車輛四處行走，但到油站入油或停車場泊車後會不付款而離開。

探員鎖定集團核心人物，在上周五（28日）拘捕一對主腦情侶，當時二人正於天水圍提取失車，之後警方在香港多處拘捕3男1女，涉嫌以他人身分證明文件及失效支票購買汽車，並用作盜竊及不付款而離去等罪行，成功起回10架失車，並撿獲大量支票、汽車文件及少量毒品，所涉及的失車超過58萬元，而不付款的牽涉金額則約5,000元。

被捕的6名男女年齡介乎21至38歲，4人報稱無業、1人為廚師，另1人為待應，當中4名男子有三合會背景。涉案的一男一女已被控以欺騙手段取得財產在法院提訊，另外4人則仍被扣查中，不排除有更多人被捕。

警方指案件涉及的車輛並不名貴，車價只是數萬元，不排除有關車主處理汽車買賣時，掉以輕心，令賊人有機可乘。警方起回的10架失車中，有3架已成功轉售予新車主，對方聲稱自己是透過中介人用正常的方法購入，所以令警方更清楚了解到整個集團的運作，現階段仍有3架失車未被起回。另外，警方又指翻查閉路電視片後，發現集團成員駕車到停車場泊車，之後會以很快的速度尾隨前車出閘，或到油站入油後，會不顧安全撞開欄杆，不付油錢離去。

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