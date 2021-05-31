粉嶺發生雙屍倫常悲劇，62歲女婿前晚趁妻兒離家外出，狠向同住多年的外父下毒手，手持鐵鎚闖入外父房間施襲。外父被狂扑喪命，伏屍房間內，女婿疑畏罪跳樓自殺身亡。警方指該家庭過往沒有家庭暴力紀錄，未清楚事發前有否發生過爭執，一度將案件暫列有人從高處墮下及屍體發現案，至今日警方將案件改列作謀殺及自殺案，交由大埔警區重案組跟進，警方稍後將安排驗屍，以確定兩人的死因。

事發於上周六（29日）晚上，一名62歲姓吳男子於粉嶺榮福中心一單位高處一躍而下，直墮大廈對開空地，街坊發現後報警求助。救護員到場證實吳已氣絕身亡，警員續登樓調查，發現大門反鎖，要由消防破門入屋，竟發現男子的88歲外父倒卧睡房內，遍身鮮血，亦告不治，警員在他身旁發現一把鐵鎚，以及拆下的窗花。法醫初步驗屍證實他頭部、手及腳有硬物襲擊傷痕，其中頭部爆裂，相信是致命傷；警員事後撿走染血鐵鎚及大批證物化驗。

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