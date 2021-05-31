本月7日凌晨零時半，27歲姓林女子在灣仔馬師道近軒尼詩道，遭3名南亞裔賊人攔途截劫，搶去她逾15萬元的首飾及名牌手袋，並毆傷她頭部，得手後逃去。案件交由灣仔警區重案組接手調查，上周四（27日）探員掩至沙頭角、天水圍及東涌，分別拘捕3名非華裔男子及1名本地女子，年齡介乎19至32歲。其中2名被捕男子及該名本地女子已分別被暫控一項「行劫」罪及「串謀行劫」罪，案件已於本月29日在觀塘裁判法院提堂。另一名被捕男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

此外，探員亦於本月29日在天水圍拘捕另2名非華裔男子，年齡介乎18至20歲，涉嫌「行劫」及「協助罪犯」。其中一名被捕男子已被暫控一項「行劫」罪，案件今日（31日）在東區裁判法院提堂。另一名被捕男子則已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

案發為本月7日，穿身白色套裝短裙的林女，飲酒消遣後獨自離開，途經灣仔馬師道近軒尼詩道時，遭南亞裔男子搶去她身上價值4萬元的鑽石戒指、兩條共值7萬元鑽石手鏈、銀包、值4萬元的CHANEL手袋、信用卡及500元現金。賊人得手後拔足逃去。林女頭部紅腫，稍後由救護員送院治理。現場遺下林女的物品，包括化妝品及藥丸等。

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