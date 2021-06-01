觀塘茶果嶺道一個劏房單位淪為販毒集團毒品儲存倉，港島總區特別職務隊人員根據線報深入調查，昨日（5月31日）下午約3時展開代號「征服者」（VANQUISHER）的反毒品行動，在上述唐樓樓梯截查一名21歲本地男子，在他手持的紙袋內搜出約1,276克的懷疑「冰」毒。

警方又搜查該名男子位於上址的一單位，於單位內撿獲總重量超過兩公斤的懷疑「冰」毒、氯胺酮及搖頭丸等毒品，大量的毒品包裝工具，包括膠袋、封口機、電子磅等。行動中，人員共撿獲超過3公斤的毒品，市值超過180萬元。該名21歲姓利男子涉嫌販毒被捕，目前正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方留意到有年輕人抱「搵快錢」的心態，因而被販毒集團利用，在沒有深思熟慮的情況下作出嚴重違法行為。警方強調對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊。

販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

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