香港品牌李錦記，其創辦人李錦裳夫婦及第二代傳人李兆南夫婦，早前其位於荃灣下花山的祖墳，疑遭人挖棺取頭骨。記者今午重返現場，並未有再次被破壞的痕迹，有久居下花山村的居民坦言對事件感到難以置信。

荃灣下花山村位處荃錦公路山邊位置，另一入口可取道荃威花園的山路。該村屬行山路線，由荃錦入口一直往前行，便可到達汀九，路程約7.8公里；惟下花山村則屬於路線中段，居民大多早已搬離，聚居地亦較零散；而事發位於鵝地的山墳，則為其中一條分支山路，離民居更遠。記者在村內範圍逗留數小時，除了兩名行山客及進出車輛，人流寥寥可數。

居住下花山村逾70多年的蕭伯伯，農地和住處位於鵝地路口旁。蕭伯伯指，數十多年前，村內曾有4、50人居住，惟隨着村內人口老化及交通發展，已有很多居民搬離，剩下約10人，散佈在下花山村的山頭。對於李氏山墳破壞，蕭伯伯表示不知情，但他知道李氏安葬在此，「每年都有好多人嚟拜祭，上年因為疫情就少咗啦」。

蕭伯伯偕記者到現場視察，他坦言近日未有發現村內是否有可疑人進出，「我都係有朋友講，先知道附近有事發生，其他就唔知啦，隔咁遠」。

另外，村內附近的西竺林寺住持表示，路經此地只有善信或行山客，而附近只有少數人居住，「其實呢度好大，鵝地同附近又隔住個山頭，如果有人嗌救命都唔會聽到。」

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