早前網上流傳鐵馬交通警在青山公路巡邏，站起左右扭挑釁單車友的片段，引起熱議。至周二（1日）警方表示，涉事警員隸屬荃灣警區交通隊，他目前已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。警方高度關注事件，新界南總區交通部已接手調查，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進。

片段於周日（5月30日）開始流傳，片中有數名騎單車人士，在青山公路前後踩單車，其間一名駕駛AM 6766車牌電單車的警員，從後趕上。當警員在單車友身旁駛過期間，警員突在腳掣上站起來，模仿單車友騎單車模樣及姿勢，「懶型」站起左搖右擺五下，一副「得戚」樣，又不時回頭望向該班單車友，之後絕塵而去。

警方當日表示，事發於5月30日早上，在青山公路青龍頭段往屯門方向。當時涉事警員正在處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴。當時警方表示，警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。

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