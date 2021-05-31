以醬油聞名的香港品牌李錦記疑遭恐嚇，其創辦人李錦裳夫婦及第二代傳人夫婦位於荃灣下花山的祖墳疑遭人挖棺，取出頭骨暴曬墳頭，事後更有人留下神秘字條，以血紅色筆寫控訴「無良老闆，合約圈套」、「以血還血」，更語帶恐嚇指「好戲後續」。消息指，被挖出的頭骨為李錦記第二代傳人李兆南夫婦，事後李氏後人一度到場尋找頭骨下落，不排除已遺失。記者多次向李錦記後人了解，惟未獲回覆，警方指未接獲相關舉報。

現場是下花山村鵝地，屬李錦記家族墓地，每年家族成員和職員均會上山拜祭創辦人，是次被破壞的墓穴位處中央，安葬李錦記創辦人李錦裳及妻子梁糖，以及第二代李兆南及妻子陳彩琴。根據墓碑上日期，安葬年份為1959年。

據了解，惡意破壞山墳事件5月初發生，有下花山村村民在現場發現該山墳遭破壞，兩副頭骨擺放在墳頭前，令人不安，而且甚具挑釁意味。有目擊者形容，見到墓碑後一幅泥土被翻起，露出兩副較細小的青綠色石棺，只有約長60厘米，闊40厘米，高30厘米，當時石棺上蓋已被打開，清楚可見棺內存放的骸骨。

該目擊者指，由於石棺內寫有李兆南及其妻陳彩琴的名字，故相信頭骨屬於二人，至於兩副石棺內，分別擺放相信用作陪葬的塑膠麻雀牌、翡翠玉器手鐲、陀錶及兩支干邑。據指當日位於墓地最近的下花山村民獲悉事件後，主動聯絡到李氏後人。翌日有村民目擊李氏後人到達現場，更一度向村民打聽頭骨下落，有熱心村民前往了解，發現原來放置的頭骨已不見蹤影，曾協助四處尋找，但最終沒有發現。有村民曾查問發生何事，但李家回覆稱屬私事。

據現場人士所拍照片可見，其中兩副相信屬男女先人的頭骨放在墓碑前的地上，據知村民一度移動頭骨及上香以求心安。另外兩張照片則顯示墓碑有被破壞痕迹，至於相信是犯案者留下的字條，則以血紅色筆寫上「無良老闆，合約圈套」、「why扮聾唔開腔？」、「欺負老實人」、「輪回（迴）因果，以血還血，正大公義，好戲後續」，疑似涉及勞資或生意糾紛。

記者日前到現場視察，發現山墳已完成修葺，但墓碑右邊位置明顯有被硬物撬過的痕迹，石面凹凸不平；墓碑後方大幅泥土明顯曾被翻開，重新鋪設新土，現場有鐵鏟及掃帚等工具。

記者由上周一起八日間，先後就事件致電並兩度親身到李錦記位於大埔廠房，欲向負責人了解，但職員表示未有預約拒絕受訪，只着記者留下卡片及聯絡，但一直未獲回覆，相信是想低調處理。記者又到李錦記第四代傳人李惠中位於黃泥涌峽道的登記地址，但發現大廈正大裝修，該單位亦無人居住。記者就事件向警方了解，但獲回覆指未收到相關舉報，令事件更加撲朔迷離。

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