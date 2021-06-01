六四事件32年，六四紀念館上月30日下午2時起重開，同時舉行新年度的主題展覽—「八九民運與香港」圖片展，並設立小場區，將八九北京場景與歷年維園燭光組合，讓市民獻花悼念。今日為紀念館重開第三天，食環署人員兩度上門「掃場」查牌，據悉，人員向職員查核商業登記，又要登記職員的身份證資料，並表示要聯絡紀念館的負責人。

下午約2時，5名食環署人員，到位於旺角道的六四紀念館，其間記下一名職員的身份證，然後離開，相隔約45分鐘，同一批食環署人員再度到紀念館，要查看商業登記，又要記下另兩名職員的身份證，其中一職員表示自己僅為義工，拒絕出示身份證登記。最後食環署人員表示欲聯絡支聯會秘書蔡耀昌，職員答應着蔡聯絡食環署人員，一行5人逗留約45分鐘始離開。食環署人員「查牌」期間，一直有市民登門參觀紀念館，食環署人員未有向市民「查證」，當時人流維持約30人左右。

六四紀念館一名男職員事後向傳媒表示，5名食環署人員於今日下午2時上門，向職員表示獲悉該處有展覽會，研究是否需要該館申請娛樂場所牌照，職員表示之前沒有申請，「因為呢度唔係公共場所，要預約先嚟到。」他又說食環署人員沒有撿走該館物品，「只係影咗相，抄低一名對口職員的身份證，同埋話會約蔡耀昌傾吓，蔡唔係現場，要另外約佢。」他又指展覽會至少舉辦一個月。

蔡耀昌：唔排除係政治原因

至下午5時半，六四紀念館仍如常運作。蔡耀昌返回紀念館接受訪問時，指這是首次有食環署人員到場處理，過往十多年舉辦展覽，從未有食環署人員前來查牌，被問到此舉是否為政治打壓，蔡表示仍要詳細了解，「但唔排除係政治原因。」

日前社會對「結束一黨專政」口號存有爭議，蔡指不清楚其官方代表性及法律依據，所以不會逐一回應，現時會更步步為營，小心應對當前越發凶險的政治法律的環境；另一方面，蔡亦提到支聯會不會作出任何自我審查的行為。

蔡耀昌續指，支聯會面對各方壓力，很難預測未來情況，強調支聯會未來會盡自己能力，「喺合法同埋安全嘅情況下，堅定做落去。」蔡耀昌坦言，支聯會仍然很相信香港人「毋忘六四」，寄語想悼念的港人，就算沒有支聯會的呼籲和活動，仍可以用不同方式去悼念六四，相信「六四」這議題，就算面對各種風風雨雨及打壓，亦不會輕易消失。

支聯會今年申辦六四遊行及集會被禁，展館首次設置獻花區域，支聯會歡迎市民於6月4日當晚到館獻上鮮花，開放時間延長至晚上10時，由於屆時人數可能較多，會方或需以「流水式」安排控制人潮。

展館上一次開放時有同時展出與香港反送中運動有關的展品，例如示威者的頭盔等，支聯會指，會方今次將會把反送中的相關展品收起，以迎合「八九民運」的主題。

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