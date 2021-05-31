「已經咁多日，真係好擔心佢，媽咪直情崩潰狂喊，驚妹妹發生意外」。15歲少女張汶洛上周六（29日）上午離開位於深井麗都花園的住所後失去蹤影，家人遍尋不獲，同日已向警方報案。今日已是汶洛失蹤第4天，家人憂心忡忡，只望能盡快尋快尋回愛女，並希望市民能夠「幫幫眼」。

張汶洛的哥哥指，妹妹近日有極大情緒困擾，學業及家庭的壓力甚大，加上家人計劃移民，令她經常失眠，情緒大起大落，之前更在ig透露死念。4月中，她曾離家出走，之後家人四出尋人後，始發現她逗留在朋友家中。汶洛之後與社工及心理醫生見面，並確診患上抑鬱症，需要長期服藥。

他指汶洛失蹤前一日未見異樣，媽媽在5月29日早上6時起身，發現妹妹汶洛已經外出，以為她趁假日找朋友，所以不以為意，直到下午4時發現汶洛的手機已經關機，一直未能聯絡上，擔心她出意外，於是報警求助。

警方翻查大廈及附近一帶的閉路電視，發現汶洛離開大廈後，由麗都花園往馬灣碼頭方向離開，之後便失去蹤影。他又向汶洛的同學朋友查問，但無人知道她的下落，他只好於連登、ig、fb等平台出post尋人。

據他了解，汶洛離家時身穿的黑色T恤，有一隻小貓貓公仔在右邊，與她平時身邊的服飾完全不同，身上並無八達通，只有少量現金，對她的去向毫無頭緒，「爸爸都仲算冷靜，但媽咪直情崩潰狂喊，驚妹妹發生意外，已經咁多日，真係好擔心佢」。

張汶洛身高約1.53米，體重約43公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄長黑髮。她最後露面時身穿黑色短袖衫、黑色運動長褲（兩側有一條白色直間）及拖鞋。 任何人如有張汶洛的消息或曾見過她，請致電36611173、60993830或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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