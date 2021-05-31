筲箕灣愛蝶灣女事主送院亡。
筲箕灣愛蝶灣第8座，凌晨4時許，一名60多歲女事主被發現倒卧地上昏迷。救護員接報趕到，隨即將她送院搶救，可惜不治。警方調查後相信她由單位墮下，正了解原因。據知女事主與丈夫及一對子女同住，最近因事困擾而悶悶不樂。
另外，凌晨2時許，一及53歲姓劉男子被發現倒卧屯門湖景邨湖碧樓對開昏迷。救護員接報趕到，隨即將他送院搶救，可惜不治。警方調查後相信他由單位墮下，又撿獲遺書，透露因患病輕生。
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