筲箕灣愛蝶灣第8座，凌晨4時許，一名60多歲女事主被發現倒卧地上昏迷。救護員接報趕到，隨即將她送院搶救，可惜不治。警方調查後相信她由單位墮下，正了解原因。據知女事主與丈夫及一對子女同住，最近因事困擾而悶悶不樂。

另外，凌晨2時許，一及53歲姓劉男子被發現倒卧屯門湖景邨湖碧樓對開昏迷。救護員接報趕到，隨即將他送院搶救，可惜不治。警方調查後相信他由單位墮下，又撿獲遺書，透露因患病輕生。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線（多種語言）︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線（24小時精神健康熱線諮詢服務）：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568