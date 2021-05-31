李錦記家族位於荃灣下花山鵝地的祖墳受破壞，有堪輿學家指墓塚完全符合風水學上的騎龍穴，是個能蔭佑後人丁財兩旺的富穴。但墓穴遭人惡意破壞，即猶如洩了氣，除了會影響後人健康，亦可能破財。

堪輿學家林元群指出，座落在荃灣下花山，李錦記創辦人李錦裳夫婦的合葬墓塚，屬鵝髻騎龍穴。墓穴坐乾向巽，正針，即坐正西北向正東南，乾屬木，右收屬土的丁峰，左納屬木與水的艮、寅。簡單說，右邊木土生財，左邊水木相生，更催旺丁財。

林解釋，該墓塚所處的山巒，形似一頭鵝，墓穴位置處於鵝頭的髻頂位。墓前的明堂寬敞平坦，遠處有茂盛樹叢圍擋，猶如鵝回頭。他解釋，十個騎龍九個空，一個不空又怕風，所以真正的騎龍穴很難找到。至於李錦裳夫婦的墓塚，左青龍右白虎，且兩山環抱有情，左青龍的丁方出水口，與右白虎的丙出水口在不遠處匯合，形成合水口，完全符合風水學上騎龍穴。

先人墓穴遭人惡意破壞，即表示洩了氣，可能會影響後人健康及破財。林強調，破壞他人祖墳在中國傳統是十分大忌，很損陰德，破壞者更會招來厄運。墓穴遭人破壞後，最佳補救辦法是以糯米、紙巾、糖及朱砂混泥土填回，喻意為補回傷口，再捉幾隻幼鵝在墳前拜祭，然後找環境許可的地方放生。

另外，今次破壞墓穴事件後有目擊者形容，所見擺放骸骨的並非一般棺材，而是一具青色石棺。有資深殯儀業人士稱，放置先人骸骨主要有兩類，一是平日常見的金塔，另一種則是石棺，現時柴灣華人永遠墳場亦設有骨殖龕位，專門存放這類石棺，骨殖龕位會較一般骨灰龕位大。基本上一具石棺存放一具駭骨，執骨師傅會按遺體重新擺放骸骨。

對於青石棺的材料，該名殯儀業人士估計，可能採取一般的青石，又或較名貴玉石，級數有所不同，價錢可由萬多元至逾十萬元不等。該類祖墳一般會安放多副先人遺體，山墓前方是拜祭台，石棺則擺放在墓的後方位置，即今次被翻動泥土同一位置。

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