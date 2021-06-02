今日下午5時29分，昂船洲大橋對出海面躉船著火，涉事船隻載有大約2000噸金屬廢料，船隻冒出大量濃煙，維港兩岸高處清晰均可見衝天黑煙，消防輪開2喉灌救，現場消息指暫未有人受傷。火警發生超過4小時後，延至晚上10時仍未救熄，消防至增至4喉一煙帽灌救。

火警期間，大量刺鼻濃煙衝天，乘風勢飄往西九龍一帶，不少街坊紛紛大感不適。深水埗區議員利瀚庭表示，大量濃煙由海邊向長沙灣飄來，氣味難聞亦十分刺眼，呼籲街坊關閉門窗。另外，深水埗區議會主席楊彧指，懷疑可能船上有化學物品起火，不少海麗邨居民都指聞到後感到不舒服，包括刺眼燒喉頭痛等，究竟消防交代所載物件詳情。

除西九龍之外，至晚上遠至青衣也受濃煙所害。葵青區議員冼豪輝表示，全青衣都煙霧瀰漫，並帶有燶味，青衣泳池正要求所有泳客上水到更衣室暫避。

另外因煙霧瀰漫，深水埗一帶接獲不少街坊報案，誤以為發生火警。其中晚上8時許，深水埗大南街335號一名樓上單位女住戶報案，指出屋內有大量濃煙，懷疑火警。惟消防到場發現未有起火，懷疑躉船火濃煙吹入區所致。

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