一名29歲銅鑼灣健身中心男負責人兼健身教練，減價促銷健身套票及一對一健身教練合約，收取顧客近百萬元，但其後未有提供服務，更將健身中心結業及申請破產，涉嫌違反商品說明條例被海關拘捕。

海關於今年四月份接近20名市民投訴，指購買涉案健身中心的月繳式健身服務後，預約時發現健身中心突然結業，而該名男負責人亦申請破產，沒有提供相關健身服務及進行退款。

海關調查發現，該健身中心並非連鎖店，營運只有一年半時間，其間海關未曾收過投訴，而該男子在收取費用後，並沒有用作營運健身中心。健身中心有10名教練，消息指被捕男子亦為健身教練，案件仍在調查，會以被捕人士及健身中心的財政狀況以及相關資金流向，繼續作深入調查。

被捕男子曾於3月促銷健身套票及一對一健身教練合約，教練合約更減價30%，由原價750元減價至500元，令不少未完約的受害者亦有購買。海關指，案中最大的損失金額約數萬元，為個人健身教練合約。

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