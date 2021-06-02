早前被列為本地無源頭確診個案的灣仔警署35歲軍裝男警員，衞生防護中心今日（2日）下午表示，經分析後認為事件緣於樣本遭疫苗病毒株污染，決定將男警個案刪除，並將今日新增的一宗輸入個案，取代刪除個案的個案編號（11846）。港大微生物學系講座教授袁國勇，聯同衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等，下午3時許開始，先後實地視察樂富廣場樂家醫務中心、檢測承辦商Prenetics位於鰂魚涌的化驗所，以及銅鑼灣中央圖書館，以找出男警假確診原因。

據悉，當局仍調查男警是否真正近期感染的個案，由於他提交的深喉唾液樣本與另外3名市民的樣本，由Prenetics做混樣檢測，衞生防護中心已重新向該3名市民抽取新的樣本做檢測，其中一人的樣本是不確定，已安排該市民入院再做檢測，另外兩人的檢測結果是陰性。當局需再調查陽性樣本是否真的屬於該警察，還是另一名市民。

樂富診所指病人逗留不足15分鐘 職員不屬密切接觸者

下午3時許，袁國勇及歐家榮抵達樂富廣場樂家醫務中心視察，逗留約20分鐘後離開，前往鰂魚涌繼續行程。樂家醫務中心向在場記者發放新聞稿表示，該名確診病人5月29日到診所求診，為上午時段最後一名病人，在診所逗留少於15分鐘，其間全程戴口罩。由於他有上呼吸道病徵，醫生派發樣本瓶給他接受病毒檢測。診所每日會使用1:49漂白水進行3次消毒，於5月31日得知該名病人確診後，再以1:49漂白水大清潔。

由於確診病人在診所逗留少於15分鐘，且有戴口罩，診所已向衞生署確認，根據既定程序，診所職員並不屬於密切接觸者，診所服務維持正常。診所強調，至今曾安排約200位病人進行強制檢測，當中沒有出現樣本瓶被污染的情況。

確診男警5月28日出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，同日到銅鑼灣中央圖書館疫苗接種中心打針被拒後，29日到樂富一間私家診所求醫，30日交回深喉唾液樣本檢測，當時結果呈陽性，CT值為16至18，即病毒量高，惟他入院後3次檢測均為陰性，亦未有抗體。

至今日，衞生防護中心表示，公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，男警個案病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將個案列為確診個案，並予以刪除，污染確切源頭待進一步調查。他的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。因應上述本地個案已被刪除，今日新增的一宗確診個案，已取代該宗刪除個案的個案編號。

男警平日工作主要是區內巡邏，在潛伏期及傳染期內，5月21及24日曾分別送一被捕人士到柴灣警署及荔枝角收押所。他又曾光顧油塘多間食肆，病發當天更曾到警總六樓的雅膳中菜廳，上周六（29日）曾到黃大仙中心用膳及到天水圍天慈邨慈屏樓探親，並在嘉湖新北江商場剪髮及天耀廣場用膳。

患者與3名家人同住油塘油美苑淮美閣，當中兩名幼童分別就讀樂富耀能兒童發展中心及路德會觀塘幼稚園，兩學校要停課兩至三日，師生要檢測。兩幼童亦有輕微病徵，入院後檢測呈陰性，只對鼻病毒及副流感病毒呈陽性。曾與患者接觸的30多名警員、兩名由他押送的被捕人士、他的10多名親人、曾家訪的老師、為他剪髮的髮型師等合共約50人被送入檢疫中心，暫未有人初步確診。

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