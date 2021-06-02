早上9時許，一名男子在鑽石山宏景花園多層停車場的7樓墮下，跌在對開空地，當場噴血染滿口罩。救護員接報到場將男子送院，但其後證實不治。現場遺下一對波鞋，警方正調查死者身份及墮樓原因。

另外，早上8時48分，一名女子由高處墮下，倒卧在香港仔鴨脷洲邨利澤樓對開地面，當場頭爆骨折，鮮血濺到旁邊的智郵站。警方封鎖現場，其後證實死者姓姚48歲。一名男親友到場認屍，據悉死者受精神病困擾。

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