六四紀念館昨日下午突遭食環署人員到場調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。支聯會今早決定暫時閉館，直至另行通告。不少市民今早到來參觀或悼念，結果「摸門釘」，有市民狠批當局剝削市民活動，「不知所謂到極點」。

市民黃小姐今早到來紀念館時「摸門釘」，氣上心頭，向在場記者表示好憤怒。中午時分她特意折返澄清，指憤怒是對香港政府而非支聯會。她不滿說：「香港政府玩嘢，搞到咁多年喺維園嘅活動都要取消，被迫取消。」她狠批說：「點解市民咁嘅活動都要剝削？真係唔明，呢個香港政府真係不知所謂到極點呀！離晒譜呀！依家做啲咩啫？依家正常嘅活動之嘛，又唔係做咩壞事！」

她認為支聯會「應該有兩手準備，咁之前話悼念活動改嚟六四館嘛」，她改動個人行程，今早專程由西環到來紀念館悼念，不料紀念館突然關閉，令她陣腳大亂。

對於有建議「六四」當日改在家中點蠟燭悼念，黃小姐坦言「覺得唔足夠」未能表達自己的心意；她預計當日會再到來紀念館「碰運氣」。

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