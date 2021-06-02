販毒集團利用八鄉元崗村一個5千呎貨倉作為大麻種植場，警方根據情報分析及調查，昨日採取代號征服者的打擊毒品行動，拘捕3名男子，包括種植場負責人及兩名非法入境者，涉嫌種植大麻植物及販毒。行動中撿獲共重210公斤的600棵大麻植物、2公斤大麻花製成品，巿值逾4,500萬。此次 行動中撿獲的大麻植物重量，在單一種植場來說，屬過去10年最大規模。

西九龍總區（刑事）行政及支援警司鍾雅倫表示，昨日（1日）下午2時半採取行動，在元崗村村口拘捕一名男子，將他押返貨倉調查，再發現另外兩名非法入境者，被捕3人包括49歲本地姓張男子，他為種植場負責人主要負責監工，另兩名同為52歲非法入境男子，負責種植大麻。警方在場內撿獲大量包裝工具。

調查顯示，貨倉佔地5千呎、已租用半年，裡面分割成6個大麻種植場，每個種植場均有太陽燈、營養劑、放濕機等傳統種植大麻工具，有泥種及水耕，部份大麻植物已完成加工，大部份大麻植物已成長成熟。警方相信今次行動已搗截一批供應西九龍區娛樂場所的毒品。由於種植場以及附近佔用土地面積總共近1萬呎，開支不少，警方正調查販毒集團資金來源及幕後主腦。

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