六四紀念館在食環署人員「突襲」下，被迫暫時閉館。支聯會秘書蔡耀昌今日下午現身紀念館外，向已經預約的市民致歉，他解釋稱因為要尋求法律意見、考慮館內文物資料的安全、同事義工及參加者的安全而作出暫時閉館的決定。他坦言，要在「六四」當日重開紀念館並不容易，但希望香港人堅持下去，用各自的方式去表達，令「毋忘六四」的信息繼續走下去。

蔡耀昌說：「過往從未出現過，噚日突然有食環署嚟到，話我哋違反公眾娛樂場所嘅條例，所以我哋必須要好認真去審視有關情況，並且尋求法律意見；要考慮館內文物資料嘅安全、考慮相關同事義工，同埋參加者嘅安全，所以只能暫時關閉六四紀念館，尋求法律竟見，睇下點樣進行下一步嘅工作。」

他坦言難以預計時間：「好實在，可能去到今年六月四日都唔容易開番，但支聯會同六四紀念館管理委員會盡快研究有關法律問題去作出決定，希望爭取盡快重開。」

蔡耀昌又指，他自己本來亦打算今年6月4日在紀念館悼念六四，但如今相信無法如願。不過他寄語港人不要放棄：「喺面對各種壓力困難嘅情況下，只能夠期望每位香港市民，用自己嘅方式、合適嘅時間同地點做悼念六四嘅工作。」

蔡續指，支聯會活動面對的政府壓力和法律風險層出不窮，而且越來越嚴峻，必須要謹慎行每一步，「以合法、和平、理性嘅方式進行未來嘅工作，希望香港市民都要從保存實力嘅角度嚟睇一睇點去做。」

他強調，面對種種壓力，「香港人仍然可以有各自的方式去表達，維持一個信念去爭取平反六四，令到「毋忘六四」的信息可以喺香港繼續走落去。我哋希望香港市民同我哋一樣，有呢個堅毅同智慧，靈活地，喺今年呢個時間，用各自的方式去悼念六四。我哋相信未來仍然有空間繼續我哋的工作。

蔡耀昌指出，支聯會由1989年6月開始註冊，長期以來都是以合法的組織，在法律的框架下進行；只是如今面對的政府和法律風險不一樣，必須要認真評估、小心應對。但他強調不會貿然、或是在毫無原則的情況下作退讓，「我哋嘅立場並無改變，亦都無後退」。

他又認為警方有責任向公眾交代清楚，「點解佢認為大家平時覺得係絕對係自由、合法的做法，都係違法呢」。

由於紀念館今日起暫時關閉，而本來在這3天預約的，有500餘人，支聯會正逐一通知。

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