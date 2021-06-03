明日是六四事件32周年，雖然維園六四集會被禁，但仍有人堅持悼念昔日死難者。當年身處北京天安門見證事件的學聯代表會主席林耀強，一如以往在今日六四前夕，抵達西環中聯辦外，用焚燒冥鏹、設十字架燭台、誦讀禱文等方式，和平地向犧牲的英靈致意。

林耀強計劃晚上8時在前往中聯辦悼念，但約20多名警員事前已一早嚴陣以待，在中聯辦外用橙帶架設封鎖範圍。至晚上8時左右，林耀強與其牧師友人抵達中聯辦，一行人隨即被帶到橙帶範圍內，要求他們在範圍內悼念，不准離開。

兩人應要求進入範圍，在附近一路柱架設十字架燭台後，便開始坐在摺凳上，緩緩將香燭冥鏹扔入化寶爐，又在爐前擺上「人民不會忘記」的小型橫額。冥鏹燒完，兩人便站起朗讀禱文，內容包括「未敢忘記八九年犧牲的英靈」、「大家堅持絕不孤單」等，最後更言：「希望天父賜我們力量，以當年各位北京學生同市民願為公義信守的精神，繼續不止息的持守信念、傳承真相……」

朗讀禱文完畢，一行人便淋熄冥鏹，惟準備離開之際，被警員截停登記身份證，截查一輪後便獲放行。整個悼念活動持續約40分鐘，除了最後時間被截查之外，警員未有上前干涉，但有派人舉攝錄機拍攝。

林耀強指，過去32年來，無論陰晴還是政治環境鬆緊，他們兩人都一直堅持在六四前夕的這個時間，即血腥屠城發生的一刻，前往中聯辦（當年為前往新華社）悼念死難者。他指出，自己作為當年事件親身見證人，無論將來政治環境如何，會依然堅持保存真相，並傳承八九民運參與者所倡議的價值。

林耀強早前夥同西貢區議員陳嘉琳，及曾公開杯葛支聯會六四集會的中大學生袁德智，三人拍片籲堅持悼念六四，其中林耀強在片中指，傳承六四真相是當年北京巿民和學生交託給他的責任，亦會是他的終生使命，「政權用盡方法，以謊言去掩蓋真相，希望消滅六四歷史，而我嘅責任，就係堅持去將真相傳承」。

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