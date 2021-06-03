六四32周年前夕，一直舉行悼念活動的銅鑼灣維園，下午已有大批便衣探員到場部署，為今日大軍壓境作準備，當局雖然瘋狂打壓六四悼念活動，但市民悼念之心不死，傍晚維園一角突出現「平反六四」貼紙，晚上有市民陸續在維園一帶，以自己方式悼念六四，有支聯會義工在維園點燃蠟燭，緬懷昔日點點燭光的感人場面，亦有市民在東角道行人專用區擺滿白菊花。

盛傳警方將部署大量警力在維園戒備，今午3時許，已見大批便衣警員到場視察，為六四部署作準備，一小時之內，便有多隊為數近十名的便裝探員，先在維園近皇室堡出口一帶巡邏，並朝皇室堡出口離開。另一隊人數相約的便衣探員，則在近中央圖書館對面的公廁位置交頭接耳，指指點點。

但越是打壓，市民越是反感，傍晚六時許，近維園球場一道牆壁，貼上一張用紅筆寫上「平反六四」四字的貼紙，夕陽下四字格外耀眼，反映民心不死，未忘六四。

市民維園提早點燭光 關燈都繼續

晚上8時起，開始有市民在維園悼念，一對年約60歲男女行過維園球場，其中男子手持蠟燭走過，沒回應記者提問。其後，自稱為藝術自由者的宋先生，身穿「Fight For Freedom Stand With Hong Kong(爭取自由 與香港同在)」、印有連豬圖樣的T裇，獨自在維園球場以蠟燭砌出一個圓圈，中間放上一把雨傘，雨傘旁邊是一張黃卡紙，內容是「我哋真係好X鍾意香港」。

他稱，由於受保安阻止，沒法點燃蠟燭，只能用蠟燭砌出圓圈，並稱於抗爭期間亦曾以同樣形式展示信念，「我相信圓圈有一種力量」。他自言自己是舞台劇演員，曾經歷被捕被羈留，被問到悼念六四有否害怕，他說：「天安門母親，喺北京都會悼念。」至晚上11時，球場已熄燈，但宋先生依然獨坐球場悼念，其後他被警方上前截查，稱為其安全著想上前了解，惟沒有發現違禁品後，便沒再理會宋先生，宋先生便繼續悼念。宋先生稱，暫時未知何時會離開，直言「睇心情」。

支聯會義工林先生，一如過往提早一日悼念六四，點燃蠟燭，獨自坐在球場地上，他稱六四23周年起參加六四燭光晚會，2019年之前的六四前夕，支聯會義工都會聚集維園忙於佈置燭光晚會，當局去年起反對支聯會舉行六四悼念集會，對此反感：「又唔係做出乜嘢暴動，冇可能政府唔批准。」

藝術家銅鑼灣街頭灑白花悼念

與此同時，包括灣仔區議員張嘉莉的一批藝術家，晚上亦在銅鑼灣東角道行人專用區，以行為藝術悼念六四，吸引30多人圍觀。熙來攘往的銅鑼灣東角道，今天晚上白菊花瓣處處，有人手持白菊花及電筒邊行邊跪，做出獻花的動作；有人將數十束白菊花橫鋪在東角道，「佔領」該段馬路，逐一將花瓣擲下放在膠桶內，完成後表示祝「好人平安」，並稱會將花瓣帶至跑馬地墳場。

另外，有人身穿白衣、紅巾蒙眼，跪在鋪上紅布的馬路上，時而低頭、時而叩頭，又將白菊花瓣逐一擲下；更有市民在地上將白繩圍成圓圈，圈上染有紅色顏料，旁邊則有小牌寫上「天安門舊魄新魂」的字眼；更有長者站在馬路上，舉起「不要去維園點燃燭光、不要在心裡燃起燭光」的字眼。也許打壓逼近、也許恐懼在蔓延，但忘不了的，總有人會以某種方式將它記下來，念念不忘，必有迴響。

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