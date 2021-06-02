周三下午約5時半，昂船洲大橋對出海面一艘遠洋貨船起火，消防在晚上11時09分升為三級，曾動用4座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救。至周四清晨6時許，火警仍未被救熄。

消防於日出後仍然向貨船射水，船名為「AFFLUENT OCEAN」掛有香港區旗，並向左後方傾斜，但相信未有入水。船身前方船斗裝有大量被燒毀的金屬廢棄物，未見冒出燶煙，但後方船斗仍有白煙冒出，其餘船身未見有燒毀痕迹。而附近仍有水警及海事署船隻戒備。

根據資料，「AFFLUENT OCEAN」為一舨註冊貨輪，於1997年建成，長100.64米、闊19.6米，總噸位為6,448噸，夏季載重噸位為8,747噸、吃水深度為4.8米，最快時速度為每小時10.3海里。資料顯示，貨船於上月31日由廣東南沙來港，原定前往越南富美港。

火警焚燒期間，大量濃煙及異味隨風吹至全港各區，距離較近的葵青一帶首當其衝，消防昨晚接獲多個懷疑火警及異味報告，有大廈居民更一度聞到異味，誤以為發生火警而疏散逃生。

昨晚身處沙田大圍的化學博士鄺士山K Kwong對本報表示，金屬廢料內必含有電線，這些電線會由俗稱「毒塑膠」的聚氯乙烯（PVC）包裹，故擴散的濃煙肯定含有有毒物質二噁英，呼籲市民「有豬嘴戴豬嘴，有納米口罩戴納米口罩，冇就有乜口罩都戴」。

消防表示如巿民受隨風飄散的煙霧和氣味影響，可暫時關閉門窗，並保持鎮定。

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