警方與海關今日聯合行動，於大埔和大圍拘捕兩名男子，撿走多個俗稱「豬嘴」的防毒面具、氣槍及無線電通訊器等物品，他們涉嫌藏有仿製槍械、未經許可入口戰略物資及無牌管有無線電通訊器等罪被捕。有記者問及撿獲物品是否與六四有關，海關指沒有資料顯示有關聯。

警方新界北總區羅禮謙總督察指，早前收到情報，懷疑有人非法進口戰略物資，包括軍用級防毒面具。警方指，此類防毒面具在近期一些大型活動中，被激進示威者所使用，因此高度重視此情報。

經調查後鎖定兩名男子，至今日與海關聯合行動，首先在上午大埔一住宅單位，拘捕一名27歲男子，撿走12個防毒面具、7個豬嘴過濾器、7支仿製槍械和2部無線電對講機。軍火專家評估這批仿製槍械後，確定為氣槍，惟實際功率和有否改裝仍待檢查。該男子涉嫌藏有仿製槍械、未經許可入口戰略物資及無牌管有無線電通訊器等罪，仍被扣查。

至下午，警員關員再轉至大圍港鐵站，再拘捕14歲少年，在身上搜獲發現兩個防毒面具和一個豬嘴過濾器。該名少年與大埔被捕的男子，兩人並無關係。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

由於今日是六四前夕，行動引起關注，有記者問及撿獲物品與明日六四有關，海關總貿易管制主任蔡樹春表示，暫時沒有資料顯示有關。至於被捕人持有多個防毒面具和多支氣槍的用途，海關和警方均表示仍在調查，不方便透露更多資料。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568