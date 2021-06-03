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昂船洲大橋遠洋貨船三級火，消防今午交代火警詳情，指起火位置在船尾，主要是燒着一般金屬回收廢料，但起火原因仍在調查。火警中，總共有22名船員獲救，無人受傷及不適，而大火引發的濃煙，因吹微風而未能迅速吹散，飄至西九龍一帶，逾20名市民誤以為鄰近發生火警而報案。

消防處分區指揮官于文陽今午交代火警詳情時表示，消防於昨午5時26分接獲有關火警的報案，於是派出2艘滅火輪先行撲救，14分鐘後到場時發現一艘100米長貨輪正在冒煙，旁邊則有兩艘45米長躉船，正在將金屬廢料吊入貨船內。先行到現場的兩艘滅火輪開水炮撲救，之後再有兩艘滅火輪加入，分別以水炮及泡炮救火。

不過，大火未受控制，火勢越趨猛烈，貨船更開始傾側15度，消防於是將3艘船共22名船員撤走，並於昨晚11時09分將大火升為三級，至今早8時20分將火救熄。消防今次總共派出32輛消防車及救護車、9艘消防船及183人參與救火行動，並出動4水炮、2泡炮及一隊煙帽隊救火，起火原因仍在調查中。火警中無人受傷，亦無人吸入濃煙不適。

于文陽稱，貨船起火位置在尾艙船底位置，燒着金屬廢料，但並無蔓延；金屬廢料為一般回收廢料，無發現夾雜其他化學品，總重量約3,000噸，而起火尾艙處則有約1,000噸廢料。貨船因水泵無法運作而傾側15度，令滅火水源難以接近火源，增加救火難度。

除貨船起火之外，另外兩艘躉船並未受到波及，獲救的22名船員無人受傷，其中貨船上有15名船員在船頭位置獲救，另外7人則為躉船船員，全部人由滅火輪送至中環消防碼頭。其中貨船15名船員，事後被送至竹篙灣隔離營。

于文陽表示，火警發生期間，現場由南風轉為西南風，加上只吹微風，未能吹散濃煙，令濃煙飄至西九龍一帶，而在昨晚6時至10時期間，消防總共收到20多宗受影響區域的火警及濃煙報案，但消防派員了解後，相信全部與船火的濃煙有關，報案地區並無火警發生。

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