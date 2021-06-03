42歲男子馬偉輝，周一（5月31日）下午3時左右離開東涌裕東苑新東閣單位後便告失蹤。他1.72米高，中等身形，最後現身時身穿淺粉紅色T裇、黑色運動長褲和灰色波鞋，戴銀色頸鏈，左手有蜜蠟手鏈，並未攜任何隨身背包或雨傘。

馬偉輝的胞弟馬先生心急向媒體求助，希望市民如有消息盡快聯絡他們。馬先生指，兄長人稱阿輝，於機場從事倉務員，與妻子育有一名1歲半兒子，他們3人、馬先生自己、年長父母以及一名姪女，共一家七口居住上述單位。失蹤當日與妻子就養育兒女問題爭執，離家後不知所蹤，至當晚公司主管致電其母親，各人始知事態嚴重，遂報案求助。

馬先生呼籲，如有市民任何消息，請盡快致電（9223 5182馬先生或5392 7051黃先生）通知他們，或向大嶼山北警署（3661 1694）聯絡。馬先生提到，兄長平時都會推住小朋友去逸東、東涌小炮台附近行逛，今日傍晚家人會於東涌地方再次尋找，呼籲街坊如有時間可幫手尋人。

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