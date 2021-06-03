昂船洲大橋對出海面一艘遠洋貨船昨晚發生三級大火，火警焚燒期間，大量濃煙及異味隨風吹至全港各區，距離較近的葵青及深水埗一帶首當其衝，遠至長洲、港島、九龍中，甚至沙田也聞到。燒焦味昨晚突襲葵涌石籬邨時，更引起街坊騷動，以為發生火警，不少街坊更以為是自己煮食時「煲燶嘢」。

石籬邨居民廖女士表示，「7點幾嗰陣時，我哋喺度睇電視，聞到好似好臭，當時我煲緊嘢，我仲以為煲燶嘢，周圍望吓，跟住見到啲朋友發訊息嚟話，石佳樓嗰邊火燭，跟住又話虛驚一場」。

葉女士直至今早亦不知發生船火，只記得昨晚事發時很混亂，女兒突然表示有臭味，「燒嘢味」，葉女士因為有鼻敏感，聞不到味度，於是致電保安員查詢，獲告知石佳樓火燭，當時眾說紛云，「有人仲話好大火」，但又沒有任何街坊走火警。當葉女士被告知臭味來源是因為貨船起火，她驚訝地說：「嘩！咁犀利？又話石佳樓火燭？又話影到？」

街坊蕭先生亦指，事發時「聞到燒膠的燶味，成晚都聞到」，以為發生火警，濃煙味相當厲害，但身體未見不適，第一時間以為自己未關好爐火。蕭先同樣不知道昂船洲發生船火，一直以為是對面或鄰居火警，又以為是樓下火警，由於查看過後又不見有異樣，於是關上窗戶後，便沒有太理會事件。

劉女士形容當時的味道「刺眼又揦鼻，好毒」，難以形容是甚麼味道，但連眼水也流出來 ，即使關上窗門也能嗅到。

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