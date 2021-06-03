明日是六四事件32周年，警方連續第二年以防疫為由，禁止支聯會在維園舉行六四晚會，並有消息傳明日將派遣7,000警力在全港各區戒備。雖然如此，多區街頭今日上午開始，出現如「人心不死」、「別讓六四成為香港禁詞」等悼念字句，可見六四點點燭光，依然在港人心中亮起。

馬鞍山方面，富寶花園和新港城商場之間的一段行人隧道，是區內街坊來往的必經之路。今日早上開始，牆壁便出現以黑色油漆畫成的一支支蠟燭，寓意維園燭光，而蠟燭下方則寫有不同字眼，包括「人心不死」、「64」、「毋忘六四」。

這道隧道在過去反修例時期，曾化身連儂牆張貼文宣，其後當局多次派員清理，並用油漆塗走字句，因此隧道壁有一塊一塊新漆，甚是突兀。記者現場所見，這次噴上悼念字句的人士，便刻意在一塊新漆上，髹了「民怨清不走」五隻大字。至下午，便有人到場，用黑色膠袋遮蓋字句。

除馬鞍山之外，天水圍天澤商場連接俊宏軒之間的天橋，亦有人在橋上寫上一句句悼念字句，除了「毋忘六四 中共屠城」、「別讓六四成為香港禁詞」之外，亦有引用《自由花》的歌詞，例如是「但有一個夢，不會死，記住吧」、「自由仍是會開花」。至下午，有保安到場在字句前拉起膠帶，其後工人拿着白油將字句遮蓋。

羅先生表示自己於通識科中了解「六四事件」，但憂慮下一代會逐漸對事件不了解，「依家學校應該都唔會再講，啲書都轉晒，可能下一代都唔會再知呢件事。」但他強調會繼續將事件流傳到下一代，讓自己的子女得知事件。對於被禁止舉行悼念活動，羅直言：「依家被人打壓到咁樣，好多人都唔敢再發聲。」

16歲的劉同學認同現時社會環境下，加上國安法實施，不少人不敢再談論「六四」，而自己亦只會與家人朋友討論，他擔心下一代會對事件不了解，認為事件的真相要繼續傳下去，不可以輕易忘記。

而15歲黃同學表示自己從父母口中得知事件，對事件印象十分深刻，不會忘記，問到仍否敢說「六四」二字，他直言「國安法出咗，依家唔太敢講相關詞語。」

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