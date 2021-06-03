今年3月初亞洲電視門外出現七人車上門追債事件，聯席主席鄧俊杰捲入錢債糾紛成為主角，事件驚動警方。涉事的財務公司4月入稟高等法院，向鄧俊杰及亞視控股追討8張空頭支票的欠款，涉及金額2,650萬元。昨日下午再有人到亞視大盛街25-37號總台門外，掛起橫額追債，鄧俊杰經過疑不滿橫額內容，有人撕爛橫額兼以手襲擊對方，男事主報警求助，並獲送院治理。警方經調查後，鄧涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕。

警方表示，昨日(2日)下午近2時，一名63歲男子在大盛街亞視總台對開，停泊一輛中型貨車後，展示兩幅追債橫額，其間一名50歲男子途經時懷疑因不滿橫額內容，與對方爭執，其後50歲男子更撕毀該兩幅橫額及懷疑以手襲擊63歲男子。人員接報到場，經初步調查，以涉嫌刑事毀壞及普通襲擊將50歲男子拘捕，案件交由大埔警區反三合會行動組第一隊跟進。63歲男事主面部受傷，清醒被送往大埔那打素醫院治理。據悉，被捕男子是亞視聯席主席鄧俊杰。

亞視昨傍晚回覆指「就亞視今天（2日）門外發生的滋擾事件，亞視已交由警方處理。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568